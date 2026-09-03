Nicuşor Dan, lângă Lia Savonea la şedinţa CSM. Prima participare de când este preşedinte

Preşedintele Nicuşor Dan a participat, joi, 3 septembrie, la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a stat chiar lângă preşedintele ÎCCJ, Lia Savonea.

Preşedintele a ţinut să participe doar la unul dintre punctele şedinţei CSM, cel în care se discută despre cercetarea magistraţilor care nu respectă regulile. Cu toate astea, Nicuşor Dan a anunţat că nu va participa la deliberări şi la vot, pentru a nu influenţa persoanele care participă la şedinţa CSM în vreun fel.

"O să stau doar la primul punct şi nu la deliberare şi vot, ca să nu influenţez. Dar e un punct care mă interesează. Eu cred că imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere faţă de ceea ce trebuie să facă, de responsabilitatea lor socială. Tocmai pentru ca imaginea justiţiei şi încrederea românilor în statul român şi în ideea de dreptate să fie consolidate, e importantă această activitate de cercetare a persoanelor din mediul judiciar care, eventual, comit infracţiuni.

Aici avem un deficit de procurori la Secţia specială din cadrul Parchetului General. Avem doar trei din 14. Azi au mai fost propuşi doi. A fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracţiune chiar în rândul magistraţilor deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.

Corupţia, în general, e parte din Strategia Naţională de Apărare. Această chestiune, a cercetării magistraţilor, este, după cum ştim toţi, parte din recentul raport al CE pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Ştiu că există o lipsă de procurori care sunt dedicaţi pentru această chestiune. Şi la Parchetul General, şi pe la Parchetele de pe lângă tribunale, şi este bine să suplinim această lipsă. Şi cred că oamenii care o să facă asta, parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente şi echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru, şi nu despre cercetare de dragul cercetării", a declarat Nicuşor Dan la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii.

Aceasta este prima participare la o şedinţă a CSM a lui Nicuşor Dan de când a devenit preşedintele României. Participarea la şedinţă nu a fost anunţată în programul oficial al preşedintelui, disponibil pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale.

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Antonio Costa joi dimineaţă la Palatul Cotroceni.

"Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, din nou aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.

Pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene, ne dorim o anumită flexibilitate, lucruri pe care le-am transmis, și bineînțeles că am discutat de cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri, și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii", a declarat, printre altele, preşedintele Nicuşor Dan.