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DCNews Stiri Justiție Nicuşor Dan, lângă Lia Savonea la şedinţa CSM. Prima participare de când este preşedinte

Nicuşor Dan, lângă Lia Savonea la şedinţa CSM. Prima participare de când este preşedinte

Florin Răvdan Autor: Florin Răvdan
Data publicării: 03 Sep 2026
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Preşedintele Nicuşor Dan a participat, joi, 3 septembrie, la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii. Acesta a stat chiar lângă preşedintele ÎCCJ, Lia Savonea.

Preşedintele a ţinut să participe doar la unul dintre punctele şedinţei CSM, cel în care se discută despre cercetarea magistraţilor care nu respectă regulile. Cu toate astea, Nicuşor Dan a anunţat că nu va participa la deliberări şi la vot, pentru a nu influenţa persoanele care participă la şedinţa CSM în vreun fel. 

"O să stau doar la primul punct şi nu la deliberare şi vot, ca să nu influenţez. Dar e un punct care mă interesează. Eu cred că imensa majoritate a magistraţilor din România sunt oameni corecţi şi cu răspundere faţă de ceea ce trebuie să facă, de responsabilitatea lor socială. Tocmai pentru ca imaginea justiţiei şi încrederea românilor în statul român şi în ideea de dreptate să fie consolidate, e importantă această activitate de cercetare a persoanelor din mediul judiciar care, eventual, comit infracţiuni. 

Aici avem un deficit de procurori la Secţia specială din cadrul Parchetului General. Avem doar trei din 14. Azi au mai fost propuşi doi. A fost propus unul la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi e un subiect important, pentru că suspiciunea de infracţiune chiar în rândul magistraţilor deteriorează, afectează încrederea românilor în chiar statul român.

Corupţia, în general, e parte din Strategia Naţională de Apărare. Această chestiune, a cercetării magistraţilor, este, după cum ştim toţi, parte din recentul raport al CE pe statul de drept din România, deci este cu atât mai mult o chestiune importantă. Ştiu că există o lipsă de procurori care sunt dedicaţi pentru această chestiune. Şi la Parchetul General, şi pe la Parchetele de pe lângă tribunale, şi este bine să suplinim această lipsă. Şi cred că oamenii care o să facă asta, parte din mediul judiciar, trebuie să fie persoane competente şi echilibrate. Tot timpul, sistemul judiciar este despre echilibru, şi nu despre cercetare de dragul cercetării", a declarat Nicuşor Dan la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii

Aceasta este prima participare la o şedinţă a CSM a lui Nicuşor Dan de când a devenit preşedintele României. Participarea la şedinţă nu a fost anunţată în programul oficial al preşedintelui, disponibil pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale

Nicuşor Dan, lângă Lia Savonea la şedinţa CSM

Nicuşor Dan s-a întâlnit cu Antonio Costa joi dimineaţă la Palatul Cotroceni. 

"Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, din nou aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.

Pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene, ne dorim o anumită flexibilitate, lucruri pe care le-am transmis, și bineînțeles că am discutat de cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri, și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii", a declarat, printre altele, preşedintele Nicuşor Dan.

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Comentarii (4)

Petre   •   03 Septembrie 2026   •   13:51

raspunderea veritabila a magistratilor care distrug suflete este un vis frumos si asa va ramane din pacate. de aceea nu voi avea niciodata incredere intr-un sistem care nu isi indeparteaza mizeria.

Si a inteles ceva?   •   03 Septembrie 2026   •   13:47

Este normal ca presedintele tarii sa participe la sedinta CSM. Rau este cand nu ai nicio pregatire si nu pricepi nimic. Probleme sunt in toata tara din cauza unor panarame care au ajuns in parlament si in conducerea tarii si a ministerelor, si restul. Ar fi foarte bine ca procurorii sa inceapa anchetele si judecatorii sa isi faca meseria in baza probelor reale. Sa se scoata sesizarile de la sertare ptr ajunge. Toti sa raspunda si ptr o sarma. Pomana ingrasa rau. Inclusiv la ONG. Sa puna mana la munca nu sa i plateasca statul. Ca i plateste de a fara este treaba lor, dar sa fie verificati. Iar votantii lui Nicusor il injura acuma, este clar ca nu le a facut jocul. Asta este “ omul se schimba”. Treaba de a casa nu se potriveste cu cea din targ. Tare ma bucur

alegator   •   03 Septembrie 2026   •   13:25

Asa baiete ,bagate peste tot ,urmareste-i,nu-i lasa sa-ti F partidele si votanti tai . Fa disciplina cu escrocii din media,stii tu care sunt ,starpeste nedreptatea si abuzul,fii Cuza al 2-lea ,fii drept maria ta si poporul te va sustine,chiar daca escrocii vor reusi sa te suspende pentru moment .SUNTEM CU OCHII PE TINE NU MAI FI MOLAU IN LUPTA CU NECREDINCIOSII !!!

marsh   •   03 Septembrie 2026   •   13:10

Du-te-n mortii ma-tii nicusoare

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