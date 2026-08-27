Update: A fost depistat/ Radu George Bucurică, procurorul acuzat că a tras cu arma în loc public, dat în urmărire generală

Procurorul Radu George Bucurică prezentat instanței pentru arestare preventivă. Sursa foto: captură ecran, înregistrare postată pe youtube de ziarul Unirea

Procurorul Radu George Bucurică a fost dat în urmărire generală după ce ÎCCJ a emis mandat de arestare pe numele său.

Update: Radu George Bucurică a fost depistat lângă Bucureşti, la un supermarket din Snagov. Oamenii legii nu au depus eforturi pentru încătuşarea acestuia, conform România TV.

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Procurorul Radu George Bucurică de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin a fost dat în urmărire generală, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, arestarea sa preventivă în dosarul în care este acuzat, printre altele, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ultraj.

"La data de 27.08.2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis mandat de arestare preventivă împotriva numitului Radu George Bucurică pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a două infracţiuni de ultraj", potrivit unui anunţ publicat pe pagina de internet a Poliţiei Române, la secţiunea persoane urmărite.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, joi, contestaţia procurorilor împotriva deciziei din 10 august a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Alba Iulia şi a dispus arestarea preventivă lui George Bucurică pentru 30 de zile, începând de la 27 august până la 25 septembrie, inclusiv.

Radu Bucurică, acuzat că a tras cu un pistol letal

Radu George Bucurică a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.

Procurorii îl acuză de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice, portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase şi ultraj.

"La data de 9 august, în jurul orei 02:48, inculpatul a intrat pe terasa unui local public din Comuna Ribiţa, jud. Hunedoara, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuţit, un spray iritant lacrimogen, precum şi o armă letală tip pistol, marca WALTHER, seria FBC 3400, de cal. 9X19, în condiţiile în care IPJ Caraş Severin - Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase a dispus la 27 iulie anularea permisului de port-armă, aspect cunoscut de inculpat din 6 august. În jurul orei 03:00, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliţie, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local şi a fugit de organele de poliţie care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora, iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliţie ar fi tras fără drept cu arma letală deţinută asupra sa", a transmis Parchetul General într-un comunicat de presă.

Ancheta este realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia.

Astăzi, 27 august, judecătorii ÎCCJ au admis propunerea de arestare preventivă a procurorului George Bucurică: ”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul Bucurică Radu George. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bucurică Radu George, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, două infracțiuni de ultraj”, scrie în soluția pe scurt publicată pe portalul ÎCCJ.