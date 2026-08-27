ÎCCJ a decis arestarea preventivă a procurorului Bucurică ”de îndată”

Procurorul Radu George Bucurică prezentat instanței pentru arestare preventivă. Sursa foto: captură ecran, înregistrare postată pe youtube de ziarul Unirea

Procurorul Radu George Bucurică va fi arestat, a decis Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis astăzi arestarea preventivă ”de îndată” a procurorului Radu George Bucurică, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin. În 10 august, Curtea de Apel Alba Iulia nu doar că a respins propunerea de arestare preventivă, ci a adus și critici Parchetului care a instrumentat ancheta.

Procurorul Bucurică a fost acuzat că a provocat un scandal într-un local public din județul Hunedoara, iar, la venirea polițiștilor, a folosit un spray lacrimogen. A fugit apoi de ei și a fost acuzat că a tras cu arma.

Radu George Bucurică ar fi intrat cu un pistol letal într-un bar, având asupra sa și un cuțit și un spray lacrimogen. Când polițiștii i-au cerut să se legitimeze, ar fi făcut scandal și este acuzat că a tras cu arma, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba-Iulia. El avea permisul de port armă anulat din 27 iulie. Anterior apelului la 112, procurorul ar fi intrat în bar îmbrăcat în negru, purtând mănuși chirurgicale negre și avea un comportament ciudat, acesta fiind motivul pentru care o persoană a chemat poliția.

Judecătorii de la Curtea de Apel Alba Iulia au considerat, conform deciziei din 10 august, că acuzațiile aduse lui Radu George Bucurică sunt ”total contrazise de probatoriul administrat”. Astfel, a fost respinsă solicitarea de arest preventiv cerută de procurori. Motivarea susținea că nu există nicio probă că procurorul Bucurică a tras cu arma, ba chiar se susținea ideea că unul dintre polițiști a declanșat accidental arma.

Acuzat de nerespectarea regimului armelor și ultraj, Bucurică a fost suspendat din funcție

În acest sens, Curtea de Apel Alba Iulia a dispus ca procurorul Radu George Bucurică să fie cercetat în stare de libertate pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj.

Miercuri, Secția de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea din funcție a lui George Bucurică, fiind vizat și de o anchetă a Inspecției Judiciare.

Răsturnare la Înalta Curte de Casație și Justiție

Astăzi, 27 august, judecătorii ÎCCJ au admis propunerea de arestare preventivă a procurorului George Bucurică: ”Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia cu privire la inculpatul Bucurică Radu George. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Bucurică Radu George, sub aspectul săvârşirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, două infracțiuni de ultraj”, scrie în soluția pe scurt publicată pe portalul ÎCCJ.

Procurorul Bucurică urmează să fie arestat de astăzi până în 25 septembrie 2026, mandatul de arestare fiind emis „de îndată”.