Suspendarea certificatului ROMATSA, pentru o lună, a picat la ÎCCJ. Judecătoarea care a dispus-o a făcut haos în sala de judecată

Sursa foto: Facebook Romatsa R.A

ÎCCJ a decis în favoarea ROMATSA și AACR după ce o instanță dispusese suspendarea certificatului de furnizor de servicii de trafic aerian pentru o lună.

”4696/2/2025 Respinge cererile de sesizare a Curţii de Justiţie Uniunii Europene, formulate de recurenta-pârâtă Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de intimaţii-reclamanţi. Admite recursurile declarate de recurentele-pârâte Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian Romatsa R.A. şi de Autoritatea Aeronautică Civilă Română (A.A.C.R.) împotriva încheierii din 23 decembrie 2025 şi a sentinţei civile nr. 360 din 27 februarie 2026, ambele pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal. Casează, în parte, încheierea şi sentinţa recurate şi, rejudecând: Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii. Respinge, ca inadmisibilă, acţiunea formulată de reclamanţii Constantinescu Stelian, Galan Ioana-Alexandra, Păduraru Vlad-Ionuţ, Nedelcu Alexandra, Biţianu Simona-Georgiana, Tuică Gabriela şi Cominceanu Mihai, în contradictoriu cu pârâţii Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA R.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română R.A. (AACR) şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Înlătură dispoziţia privind obligarea la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 5.831 lei. Menţine celelalte dispoziţii din încheierea şi sentinţa recurate. Definitivă. Pronunţată astăzi, 26 august 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei” este decizia definitivă a ÎCCJ cu privire la ROMATSA.

Cum se traduce asta? Ce a decis, de fapt, ÎCCJ despre ROMATSA?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile formulate de Regia Autonomă Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) şi Autoritatea Aeronautică Civilă Română (AACR) împotriva unei sentinţe pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti prin care fusese dispusă suspendarea, pentru o perioadă de o lună, a certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de trafic aerian.

A fost scandal în sala de judecată

Judecătoarea Liliana Cătălina Alexe, de la Curtea de Apel București, cea care a luat decizia suspendării certificatului ROMATSA, a mers în sala de judecată miercuri, pentru a-și susține decizia, deși nu era parte din proces. Judecătoarea a solicitat, în repetate rânduri, să i se acorde cuvântul pentru a susține soluția pronunțată împotriva ROMATSA și chiar a început să filmeze cu telefonul. Completul de judecată i-a atras atenția, cu fiecare ocazie, că nu este parte în cauză. În cele din urmă a fost dată afară, din sala unde se judeca recursul, cu jandarmii.

Fără ROMATSA, orice zbor ar fi fost oprit în spațiul aerian al României

Suspendarea certificatului de furnizor de trafic aerian pentru ROMATSA a fost și pe masa CSAT.

Dacă o astfel de decizie rămânea în picioare, ar fi închis spațiul aerian al țării, nu doar pentru cursele care aterizau și decolau în România, ci și pentru cele care tranzitau spațiul aerian național.