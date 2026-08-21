A fost prins evadatul din Baia Mare

Foto Poliția Română - Deținut evadat în Baia Mare, căutat toată noaptea cu drone cu termoviziune. Unde a fost văzut ultima dată

Deținutul de 28 de ani care a evadat, miercuri, din Penitenciarul Baia Mare a fost prins după două zile de căutări. Aproximativ 400 de polițiști și jandarmi au participat la operațiune, inclusiv cu ajutorul dronelor cu termoviziune, pentru localizarea bărbatului în zona cartierului Ferneziu.

Bărbatul care a evadat acum două zile din închisoarea din Baia Mare a fost prins. De miercuri, deținutul era căutat de 400 de polițiști și jandarmi.

Evadatul în vârstă de 28 de ani a fost căutat în pădurea de lângă cartierul Ferneziu din Baia Mare și în împrejurimi. Polițiștii au folosit inclusiv drone cu termoviziune pentru a-l localiza.

Deţinutul M.D.C, în vârstă de 28 ani, încarcerat în Penitenciarul Baia Mare, clasificat în regim semideschis, condamnat definitiv la o pedeapsă privativă de libertate de 3 ani şi 7 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat, a părăsit nejustificat punctul de lucru exterior cu supraveghere, unde desfăşura activităţi lucrative necalificate.

După evadare, conducerea penitenciarului a început o anchetă administrativă, cu scopul stabilirii circumstanţelor exacte ce au condus la producerea evenimentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

Apel către cetățeni pentru prinderea evadatului

Autoritățile au transmis un mesaj și către cetățenii din zonă pentru a ajuta la prinderea evadatului.

„Persoana căutată este Moldovan Dorel Dorin, domiciliat în comuna Coroieni, sat Vălenii Lăpuşului. Imediat după primirea sesizării, au fost declanşate activităţi specifice de căutare, fiind mobilizate efective în vederea depistării acesteia“, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

În apelul public adresat cetăţenilor, poliţia a rugat persoanele care deţin informaţii ce pot conduce la identificarea sau localizarea bărbatului să nu îl abordeze şi să apeleze de îndată numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112