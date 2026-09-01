ÎCCJ a respins definitiv contestația în anulare a procurorului pistolar Radu George Bucurică

Procurorul Radu George Bucurică prezentat instanței pentru arestare preventivă. Sursa foto: captură ecran, înregistrare postată pe youtube de ziarul Unirea

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, pe 1 septembrie 2026, contestația în anulare formulată de inculpatul Radu George Bucurică împotriva unei încheieri penale anterioare. Instanța a stabilit că acțiunea este inadmisibilă, obligându-l pe contestator la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Potrivit minutei instanței de judecată, contestația în anulare formulată de Radu George Bucurică a fost respinsă marți de Înalte Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

„Respinge, ca inadmisibilă, contestaţia în anulare formulată de inculpatul Bucurică Radu George împotriva încheierii nr. 617 din data 27 august 2026 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 525/57/2026. Obligă contestatorul la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul Bucurică Radu George, în cuantum de 821 lei, rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 01 septembrie 2026“, se arată în minuta instanței.

Radu George Bucurică a fost prins în apropiere de Capitală

Joia trecută, Radu George Bucurică a fost depistat lângă Bucureşti, la un supermarket din Snagov. Oamenii legii nu au depus eforturi pentru încătuşarea acestuia.



El fusese dat în urmărire generală, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis arestarea sa preventivă în dosarul în care este acuzat, printre altele, de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi ultraj.

"La data de 27.08.2026, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a emis mandat de arestare preventivă împotriva numitului Radu George Bucurică pentru săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi a două infracţiuni de ultraj", se arăta într-un anunţ publicat pe pagina de internet a Poliţiei Române, la secţiunea persoane urmărite.

Radu George Bucurică a fost reţinut pe 10 august, pentru 24 de ore, fiind acuzat că a produs un scandal într-un local public din judeţul Hunedoara, iar la venirea unui echipaj de poliţie a folosit un spray lacrimogen şi a tras cu un pistol letal în timp ce era imobilizat de agenţi.