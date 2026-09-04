DNA, percheziții  la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) fac, vineri, percheziții la Facultatea de Medicină a Universității Ovidius din Constanța.

Potrivit unor surse judiciare, ancheta procurorilor DNA vizează comiterea unor presupuse fapte de corupție.

Acuzațiile ar fi de dare și luare de mită, profesorii fiind suspectați că ar fi luat bani de la studenți să-i promoveze examenele.

„Facem mențiunea, fără a indica o cauzalitate directă, că în iulie a avut loc sesiunea de vară a admitere la Facultatea de Medicină, iar coincidența zilei este că astăzi avea loc proba de admitere din sesiunea de toamnă pentru specializarea Balneofiziokinetoterapie”, potrivit Ziua de Constanța.

În același dosar, descinderi ar avea loc și la domiciliile unor persoane fizice și juridice, arată sursele citate.