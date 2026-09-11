Se schimbă componența Completului de 5 Judecători Civil 2 al ÎCCJ. Cine îi ia locul Marianei Constantinescu

Foto ilustrativ Lady Justice (Justiția) Foto: Unsplash

Componența Completului de 5 Judecători - Civil 2 - 2026 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se schimbă. A fost desemnat un nou membru titular al acestui complet, anunță ÎCCJ.

Componența Completului de 5 Judecători - Civil 2 - 2026 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) se schimbă. Diana Elena Tămagă, președintele Secției de contencios administrativ și fiscal, a fost desemnată membru titular al acestui complet, anunță ÎCCJ într-un comunicat de presă.

Schimbarea vine după pensionarea judecătoarei Mariana Constantinescu, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Precizările Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

"În condiţiile art. 36 alin. (6) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, la data de 11 septembrie 2026, orele 9.00, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie din Bucureşti, B-dul Octavian Goga nr.2, Tronson II, Mezanin, Amfiteatrul Albastru, a avut loc şedinţa publică pentru desemnarea, prin tragere la sorţi, a unui membru titular al Completului de 5 Judecători - Civil 2 - 2026, în locul doamnei judecător Mariana Constantinescu, vicepreședintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, eliberată din funcție la data de 3 iulie 2026, prin pensionare, conform Decretului Președintelui României.

Conform rezultatului tragerii la sorți, doamna judecător Diana Elena Tămagă, președintele Secției de contencios administrativ și fiscal, a fost desemnată membru titular al Completului de 5 Judecători – Civil 2 – 2026.

Care va fi acum componența Completului de 5 Judecători - Civil 2 - 2026

Prin urmare, compunerea Completului de 5 Judecători - Civil 2 - 2026 va fi următoarea:

Judecător Diana Elena Tămagă – Președintele Secției de contencios administrativ și fiscal Judecător Panțuru Emilia Lenuța ­– Secţia de contencios administrativ şi fiscal Judecător Râpeanu Claudiu Iulian – Secţia de contencios administrativ şi fiscal Judecător Enache Dana – Secţia I civilă Judecător Lucaciuc Ștefan Ioan – Secţia a II-a civilă", transmite ÎCCJ.

Decretul privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Constantinescu Mariana, vicepreședinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, prin pensionare, a fost semnat de către președintele României, Nicușor Dan, la data de 3 iulie 2026, potrivit Administrației Prezidențiale.

Cine este judecătoarea Diana-Elena Tămagă

Elena-Diana Tămagă a fost numită în funcția de președinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pe o perioadă de trei ani, începând cu data de 1 martie 2024.

Elena-Diana Tămagă este fiica fostului prefect de Argeş, Constantin Tămagă. Tatăl judecătoarei este un politician ales ca deputat în legislaturile 2000-2004 și 2004-2008, în județul Argeș pe listele PSD și ca senator în legislaturile 2008-2012 și 2012-2016 din partea Alianței PSD+PC.

Acum șase ani, numele judecătoarei Elena-Diana Tămagă a fost implicat într-un amplu scandal după ce fiul ei a înjughiat doi minori în fața unei săli de fitness din Pitești. Victimele și-au retras plângerile și nu s-au constituit părți civile. Judecătoria Pitești a încetat apoi procesul pentru lovire și fiul judecătoarei, care atunci avea 16 ani, a fost achitat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Ce rol au completurile de 5 judecători în materie civilă

Potrivit dispoziţiilor art. 26 din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară, Completurile de 5 judecători soluţionează:

cauzele în materie disciplinară potrivit legii; alte cauze date în competenţa lor prin lege; recursurile împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de sesizare a Curţii Constituţionale, pronunţate de un alt complet de 5 judecători.



În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3), art. 52 alin. (2) din Legea nr. 305/2022 privind Consiliul Superior al Magistraturii şi art. 136 alin. (3), art. 410, art. 421 alin. (2), art. 513 alin. (6) din Codul de procedură civilă, Completurile de 5 judecători soluţionează: