Doi asistenţi universitari de la Facultatea de Medicină a Universităţii Ovidius, reţinuţi pentru luare de mită

Anchetatorii au stabilit că asistenţii universitari cereau studenţilor sume cuprinse între 600 de euro şi 2500 de euro pentru promovarea colocviilor sau examenelor.

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura reținerii pentru 24 de ore, începând cu data de 05 septembrie 2026, față de următorii inculpați:

TALPEȘ RALUCA, asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

BATUHAN OMEROGLU, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

I.A. şi Z.I.D., studente la facultatea menționată, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

La data de 05 septembrie 2026, cei patru inculpați vor fi prezentați Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cursul zilei de 04 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 26 de locații situate cu precădere în municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, împrejurare în care au fost identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate.

Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare, prin infracțiuni de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, în anul universitar 2026.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada mai - septembrie 2026, în calitate de asistent universitar la catedra de anatomie din cadrul Facultății de Medicină, Universitatea Ovidius Constanța, cu atribuții în evaluarea și notarea studenților la această disciplină și totodată membru într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, inculpata Talpeș Raluca ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalți trei inculpați, sume de bani cu titlu de mită, de la studenții înscriși la cele două sesiuni de restanțe la disciplina anatomie, desfășurate în perioadele 06 - 12 iulie 2026 și 01- 06 septembrie 2026, în scopul urmărit și obținut al promovării frauduloase a colocviilor/ examenelor restante la disciplina de anatomie.

În aceeași perioadă, cei trei intermediari, inculpații Batuhan Omeroglu, asistent universitar și I. A. Și Z.I.D., studente, ar fi ajutat la identificarea studenților interesați, în număr de cel puțin 15 în acest moment, precum și la colectarea sumelor de bani de la aceștia, asigurându-i de promovarea restanțelor cu condiția remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Tapleș Raluca.

Sumele pretinse studenților, respectiv remise de aceștia ar fi variat între 600 euro (pentru colocviu) și 2.500 euro (pentru examen) per student - valoarea totală a foloaselor astfel obținute fiind stabilită până în prezent la peste 37.100 euro - din care fiecare intermediar și-ar fi păstrat un comision variabil, pentru fiecare act de înlesnire, iar diferența ar fi primit-o cadrul didactic examinator, respectiv inculpata Tapleș Raluca.

Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală.

În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019, se arată în comunicatul DNA.

Magistrații Tribunalului Constanța au decis, sâmbătă seara, ca cele două studente vor fi anchetate sub control judiciar.

Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa.