Sechestru de peste o jumătate de milion de euro după o escrocherie cu un cec american de 50 de milioane de dolari. Robert Chira, arestat / FOTO: Poliția Română

Case și terenuri din Năvodari, Brăila, Cernica și Amara au fost puse sub sechestru de procurorii DIICOT, după descinderile care au vizat o rețea acuzată că ar fi stors peste 600.000 de euro de la un om de afaceri. Din grupare face parte și Robert Chira, trimis deja după gratii alături de alți doi complici.

Conform unui comunicat al Poliţiei Române, în urma percheziţiilor efectuate joi, au fost descoperiţi şi ridicaţi 71.500 de lei şi 9.100 de euro, înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, un pistol airsoft, precum şi alte mijloace de probă. De asemenea, a fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a patru imobile, situate în oraşul Năvodari, municipiul Brăila, comuna Cernica şi oraşul Amara, în valoare de aproximativ 460.000 de euro, şi a 3 terenuri, din judeţul Brăila, de aproximativ 90.000 de euro.

Potrivit unor surse judiciare, în acest caz au fost arestaţi trei bărbaţi, printre care şi Robert Chira, iar o femeie a fost arestată la domiciliu. Alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Schema „cecului american” de 50 de milioane de dolari

Înșelăciunea s-ar fi întins pe trei ani, între septembrie 2023 și septembrie 2026. Suspecții ar fi convins victima să le finanțeze comisioanele și taxele necesare pentru a încasa o presupusă filă cec emisă în Statele Unite, cu o valoare uriașă: 50.000.000 de dolari. Anchetatorii arată în ordonanță pas cu pas cum a fost atras omul de afaceri în capcană:

„Membrii grupării de criminalitate organizată i-ar fi propus persoanei vătămate 'o afacere', în care victima să îi ajute cu bani, astfel încât ei să deconteze o presupusă filă cec, emisă de Statele Unite ale Americii, în valoare de 50.000.000 de USD, motivând că ar fi nevoie de plata unor taxe prealabile decontării. În schimbul sumelor necesare decontării, suspecţii ar fi solicitat participarea într-o societate a persoanei vătămate, prin înlocuirea unor asociaţi, urmând să plătească contravaloarea acţiunilor celor pe care îi scotea din firmă, astfel încât, după decontarea filei cec, persoanei vătămate să îi rămână suma de 1.500.000 de dolari, iar o altă sumă, de 1.000.000 de dolari, să intre în firma deţinută de victimă, ca şi contravaloare a acţiunilor pe care ei le preluau”, spune DIICOT.

Afacerea promisă nu exista. Suspecții s-ar fi folosit de acte bancare măsluite, iar membrii rețelei ar fi cerut tranșă după tranșă. Victima le-ar fi virat prin conturi aproximativ 2,8 milioane de lei și le-a predat direct alți 120.000 de euro cash, până când paguba a ajuns la 605.000 de euro.

Rețea de escroci care înșela români prin investiții false, coordonată din call-centere din Ucraina, destructurată

Dosarele de criminalitate economică s-a înmulțit. Recent, anchetatorii au destructurat o rețea de escroci care promitea câștiguri rapide prin investiții fictive, cu un prejudiciu de peste 3,5 milioane de lei. Victimele erau atrase să completeze formulare, apoi erau sunate de „consultanți” din call-centere. Aceștia le convingeau să depună bani pe platforme false și uneori să instaleze programe de acces la distanță, oferind astfel infractorilor control asupra dispozitivelor și conturilor bancare. După ce victimele investeau sume mari, platformele dispăreau, iar comunicarea se oprea. Unele reclame erau promovate inclusiv cu videoclipuri deepfake generate cu AI, în care apăreau persoane publice.