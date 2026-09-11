Un sfert de secol de la 11 septembrie 2001. CIA a declasificat note referitoare la Al-Qaida și Osama bin Laden

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Pe 11 septembrie 2026, la 25 de ani de la atentatele din Statele Unite, CIA a declasificat vineri peste 70 de documente privind gruparea jihadistă Al-Qaida şi fostul său lider, Osama ben Laden.

Publicarea acestor note oferă "o transparenţă fără precedent asupra celui mai sensibil dosar al serviciilor de informaţii din SUA. Informațiile acoperă anii precedenţi şi ziua care a urmat unuia dintre cele mai întunecate momente din istoria noastră", precizează CIA într-un comuncat.

Aceste documente "urmăresc istoria înţelegerii fluctuante a analiştilor CIA cu privire la Al-Qaida, şi eforturile agenţiei de a face lumină asupra proiectelor de atentat ale lui Osama ben Laden, în pofida informaţiilor limitate, vagi şi imperfecte", se arată în comunicat.

De exemplu, într-o notă datată 10 septembrie 1998 se preciza că Al-Qaida "ar putea doborî un avion plin de explozibili într-un oraş american". De asemenea, într-o notă datată pe 4 decembrie 1998, se indică faptul că Osama ben Laden şi "aliaţii săi se pregătesc pentru atentate în Statele Unite, inclusiv deturnarea unui avion".

Pe 11 septembrie 2001, Statele Unite au fost ţinta a patru atentate sinucigaşe coordonate, comise de 19 membri ai grupării islamiste Al-Qaida, soldate cu moartea a aproape 3.000 de persoane.

Atentatele din 11 septembrie 2001 au schimbat lumea

Atentatele din 11 septembrie au fost o serie de atacuri sinucigașe coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite care au avut loc în 11 septembrie 2001.

În dimineața respectivă, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat patru avioane comerciale de pasageri.

Teroriștii au preluat controlul avioanelor, prăbușind două dintre ele în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, omorând toate persoanele de la bord și mulți alți oameni care lucrau în clădiri. Ambele clădiri s-au prăbușit în decurs de două ore, distrugând și avariind și alte clădiri din jur.

Teroriștii au prăbușit un al treilea avion în clădirea Pentagon din Arlington, Virginia, lângă Washington, D.C. Al patrulea avion s-a prăbușit pe o câmpie de lângă Shanksville în zona rurală a statului Pennsylvania, după ce unii dintre pasageri și membrii echipajului au încercat să recâștige controlul avionului, pe care teroriștii îl îndreptaseră spre Washington, D.C. Nu au existat supraviețuitori ai zborurilor.