AfD este de acord cu creşterea producţiei de arme, dar numai pentru a finanţa expulzarea migranţilor ilegali din Germania

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Liderul AfD din Saxonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, a zis că ar putea permite construirea unei fabrici de armament în land, cu scopul de a susține planurile partidului privind expulzarea migranților.

Ulrich Siegmund ar putea deveni şeful guvernului acestui land dacă AfD va reuşi să formeze o coaliţie majoritară după ce a câştigat duminică alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, relatează vineri agenţiile Reuters şi EFE.

Alternativa pentru Germania (AfD), formaţiune politică ce vrea restabilirea legăturilor cu Rusia şi care se prezintă ca "partid al păcii", nu vrea creşterea cheltuielilor de apărare ale Germaniei şi sprijinului militar oferit de această ţară Ucrainei.

Chestionat însă joi la o conferinţă de presă, cu privire la un proiect investiţional în sectorul apărării care ar urma să fie lansat în oraşul Sangerhausen, Ulrich Siegmund a răspuns că AfD nu se opune producţiei de armament pentru necesarul intern.

Ulrich Siegmund: "Vom avea nevoie de resurse pentru campaniile de repatriere şi deportare"

"Nu condamnăm total producţia de echipamente militare, întrucât este evident că vom avea nevoie de resursele adecvate pentru viitoarele campanii de repatriere şi deportare" a migranţilor ilegali, a zis liderul regional al AfD. "Aceasta este, de asemenea, în intereselor securităţii interne, al propriei noastre stabilităţi şi apărării naţionale", a menționat el.

Anterior, postul public local MDR a transmis societatea israeliană Elbit Systems desfăşoară negocieri pentru construirea unei unităţi de producţie militară la Sangerhausen, unde ar putea fi făcute astfel până la 400 de locuri de muncă.

Alternativa pentru Germania (AfD), un partid de orientare conservatoare, eurosceptică şi anti-migraţie a o luat la alegerile din landul Saxonia-Anhalt 43,8% din voturi. Uniunea Creştin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta al cancelarului federal Friedrich Merz, a obţinut doar 17,2% din voturi.

AfD ar putea forma o majoritate, însă una fragilă

Totuşi, nici după redistribuirea mandatelor partidelor care nu au trecut pragul electoral de 5% AfD nu a obţinut majoritatea absolută. Totodată, în virtutea "cordonului sanitar" prin care partidele progresiste pro-UE de centru-dreapta şi centru-stânga menţin izolată extrema-dreaptă, toate aceste formaţiuni au afirmat deja că nu vor intra într-o coaliţie cu AfD pentru guvernul regional din Saxonia-Anhalt. Aşadar, AfD ar putea forma o majoritate, dar una fragilă, numai cu ajutorul formaţiunii de stânga naţionalistă Sahra Wagenknecht (BSW), care a obţinut 5,3% din voturi.

La fel ca AfD, partidul BSW se opune sprijinului militar pentru Ucraina, dar s-a declarat împotriva proiectului de la Sangerhausen, respingând argumentele economice ale acestuia, conform Agerpres.

AfD este pe val Germania, fapt indicat și în sondajele preelectorale. De exemplu, în landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară CDU ar obține doar 7% din voturi, cu două puncte peste pragul electoral, în timp ce AfD conduce cu 36%.