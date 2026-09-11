Ilfovul investește în proiecte verzi: Autobuze electrice, parcuri fotovoltaice și proiecte pentru colectarea apei pluviale. Ștefan Rădulescu, vicepreședinte CJ: Reducem poluarea și eficientizăm costurile

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliul Județean Ilfov. Foto: Anca Murgoci, DCNews

Județul Ilfov derulează mai multe proiecte pentru reducerea poluării și eficientizarea consumului de energie, a precizat Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJ Ilfov, în exclusivitate pentru DCNews.

Vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu, a spus, în exclusivitate pentru DCNews, că în cadrul unui proiect de transport public verde derulat între Consiliul Județean Ilfov, Primăria Chitila, Primăria Mogoșoaia și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), au fost achiziționate 56 de autobuze electrice și construite 72 de stații de încărcare. Investiția se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro.

Astfel de proiecte vin în sprijinul eficientizării consumului de energie și la protejarea mediului, mai ales că regiunea București-Ilfov s-a evidențiat prin cele mai mari despăgubiri pentru fenomene meteorologice extreme.

Transport public verde și noi noduri intermodale

„Nodul intermodal de la Chitila de transport public verde. Acolo a fost o asociere la nivelul primăriei orașului Chitila cu Consiliul Județean Ilfov, primăria localității Mogoșoaia și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). A fost o finanțare mixtă prin care s-au achiziționat 56 de autobuze electrice și s-au construit 72 de stații de încărcare electrice. Este un proiect care se ridică la aproximativ 40 de milioane de euro”, a declarat vicepreședintele Consiliului Județean Ilfov, Ștefan Rădulescu.

Proiectul de la Chitila este prezentat drept unul dintre exemplele de investiții în transport public nepoluant din județ. Potrivit lui Ștefan Rădulescu, modelul ar urma să fie extins și în alte localități.

„În perioada următoare, vor depune și alte localități: Chitila, etapa 2 - dorește să extindă proiectul pe care l-a finalizat-, și orașele Buftea și Voluntari; vor să creeze niște noduri intermodale de transport public verde și să achiziționeze noi autobuze electrice cu scopul de a reduce poluarea și de a eficientiza costurile și de a reduce consumul de energie/carburanți”, a spus Ștefan Rădulescu, prezent la conferința „Schimbările climatice și impactul în economie”, organizată de DC Media Group.

Acesta a precizat și că Ilfovul este județul care ocupă primul loc la numărul de contracte PNRR pentru construirea de noi școli.

Investiții de 500 de milioane de euro în apă și canalizare

Ștefan Rădulescu a vorbit și despre proiectele de apă și canalizare din județ.

„Proiectul de apă-canal este în desfășurare de câțiva ani la nivelul județului Ilfov. Am atras 500 de milioane de euro prin care am construit 16 stații de apă și 11 stații de epurare, care au ajuns la un stadiu fizic de execuție de peste 80% și urmează să fie finalizate în perioada următoare. Proiectul este destinat unui număr de 20 de primării. Este o măsură pe care CJ Ilfov și județul Ilfov o au în scopul de protejare a mediului înconjurător și de atingere a acelor ținte prin care să reducem gradul de poluare. (...) Noi am preluat și celelalte stații de apă și de epurare existente, până să demarăm proiectul pe fonduri europene. Acolo am montat panouri fotovoltaice cu o capacitate de 2,7 megawați, care să genereze energia electrică necesară - sau o parte din ea - pentru funcționarea acestor capacități de gospodărire sau de tratare a apelor uzate.

Totodată, am atras o finanțare de la AFM privind un proiect referitor la preluarea apelor pluviale. E un proiect la nivelul județului, cu mai multe primării din județ, prin care vom efectua lucrări de colectare a acestor ape, de tratare în sisteme de hidrocarburi și de reintroducere a acestora în natură, în lacurile sau râurile aflate pe raza județului Ilfov. Este foarte important, pentru că observăm, cu toții, tendința de secetă care are loc în România și cred că acest lucru ar trebui multiplicat și realizat la nivelul fiecărei comunități. Practic să reutilizăm apa de la ploaie, să o captăm și să o folosim acolo unde este atât de necesar”, a precizat vicepreședintele CJ Ilfov.

Un alt proiect vizează captarea și reutilizarea apei pluviale, cu lucrări care ar urma să permită colectarea și tratarea acesteia înainte de reintroducerea în natură.

Parc fotovoltaic pentru consumul instituțiilor CJ Ilfov

„Mai avem un proiect în derulare - cu un contract de finanțare semnat, undeva la 15 milioane de lei, pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren deținut de CJ Ilfov, pentru a echilibra consumurile pe care le are CJ, în rețeaua energetică, prin sediul central sau instituțiile subordonate, pentru că sunt foarte multe clădiri pe care le administrăm. (...) Și iluminatul public se schimbă în județul Ilfov. Există foarte multe finanțări la AFM, consiliem primăriile, suntem în parteneriat cu ele - să construiască noi sisteme sau să le înlocuiască pe cele vechi, să aibă lămpi moderne, cu LED, cu un consum redus și dozarea utilizării acestor lămpi de iluminat. Facem progrese!”, a precizat vicepreședintele CJ Ilfov.

Campanii de împădurire și noi parcuri în județ

„Am avut și campanii de împădurire împreună cu comunitățile din județul Ilfov. Am fost personal la Cernica, Snagov, Pantelimon, Brănești, unde am avut campanii de împădurire. Am lăsat invitația și societății civile, care ne-a fost alături. Și au fost niște campanii de succes pe care le vom relua. Sunt foarte importante.

De asemenea, urmează ca, la nivelul județului Ilfov, să fie finanțat Programul Operațional Regional de construire a unor parcuri în localități. Bucureștiul și Ilfovul au nevoie de noi zone de recreere, de agrement moderne, în care cetățenii să-și petreacă timpul și în care să protejăm și noi mediul înconjurător. Linia de finanțare este deschisă”, a mai spus reprezentantul Consiliului Județean Ilfov.