Schimbările climatice lovesc România. Furtunile fac tot mai multe pagube. Alina Bărbulescu: Despăgubirile au crescut de 4 în 5 ani

Foto dezbatere Meteo: Foto Crișan Andreescu

Alina Bărbulescu, UNSAR, avertizează că schimbările climatice au dus la o creștere semnificativă a pagubelor produse de furtuni, iar despăgubirile achitate au crescut de peste 4 ori.

DC Media Group a organizat Conferința "Schimbările climatice și impactul în economie", în data de 11 septembrie 2026. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Centrului Agrometeorologic al Administrației Naționale de Meteorologie. Conferința a fost transmisă LIVE pe platformele: DCNewsTV, DCNews și DCBusiness, pe paginile de Facebook ale celor trei platforme și pe YouTube DCNews și DCBusiness.

Alina Bărbulescu, coordonatorul Secțiunii Asigurări Generale, UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare Reasigurare) a punctat faptul că schimbările climatice se reflectă tot mai clar în amploarea pagubelor produse de fenomenele meteo extreme. Datele prezentate de aceasta arată o creștere semnificativă a despăgubirilor plătite de companiile de asigurări. Este nevoie mai mult ca niciodată de măsuri de prevenție, dar și de protecție financiară pentru astfel de situații.

VEZI TOATĂ EMISIUNEA AICI:

"2 din 5 români au declarat că au fost afectați de aceste fenomene cu furtuni violente"

"Cu toții suntem conștienți la nivelul UNSAR, cu ajutorul companiilor de asigurări membre UNSAR, am realizat un studiu sociologic pentru a vedea exact ce cred românii cu privire la aceste riscuri, la aceste schimbări climatice. Deloc nu am fost surprinși să vedem că românii conștientizează faptul că se schimbă ceva în jurul nostru. Mai mult decât atât, 4 din 5 români au declarat că aceste schimbări climatice au o legătură directă cu intensificarea anumitor fenomene meteo. Totodată, 2 din 5 români au declarat că au fost afectați de aceste fenomene cu furtuni violente. Au fost foarte prezente în ultimul an. Foarte multe locuințe și companii au fost afectate de acest risc, iar pagubele au fost pe măsură. Din acest punct de vedere, am vrut să vedem care a fost și evoluția în timp a acestui fenomen. Cu ajutorul membrilor noștri am făcut o analiză pe două perioade. Toate au fost pe câte 5 ani ca să vedem exact dinamica.

"Este clar că trăim vremuri care se schimbă". Perioada 2014-2018 vs. 2019-2024

Dacă ne uităm la perioada 2014-2018, și ne raportăm la locuințele asigurate, am văzut că au fost 12.000 de locuințe asigurate și afectate de acest risc de furtună. În schimb, dacă ne uităm la valoarea despăgubirilor, adică valoarea necesară pentru repararea locuințelor și bunurilor afectate, vorbim de o valoare de 30 de milioane de lei. Dacă ne uităm la următorii 5 ani, mai exact 2019-2024, vedem că cifrele arată puțin îngrijorător. Aici vorbim deja de 26.000 de locuințe asigurate și afectate de furtună, deci mai mult decât dublu. Valoarea despăgubirilor achitate pentru reparația acestor locuințe a fost de 130 de milioane. Deci, de 4 ori valoarea pe acei 5 ani din urmă. Este clar că trăim vremuri care se schimbă și care ne provoacă din mai multe puncte de vedere, pentru că atunci când se întâmplă o furtună, clar vorbim de infrastructură afectată, de locuințe, de bunuri, de companii, care se duc mai departe în lanț și afectează întreg sistemul economic și social.

"Avem nevoie de măsuri de prevenție, dar și de măsuri de protecție financiară"

Ce avem de făcut? S-a vorbit astăzi de măsuri de prevenție și noi le susținem 100%. Orice om trebuie să se gândească cum poate să limiteze expunerea la riscuri. Mai mult decât atât, noi susținem ca fiecare dintre noi să avem și un plan B. Ce înseamnă acest plan? Deși am luat toate măsurile de prevenție și am fost atent, am limitat expunerea mea la anumite riscuri, trebuie să am un partener alături care să-mi ofere sprijinul financiar în cazul în care se întâmplă un eveniment nedorit. Atunci, o companie de asigurări care are experiența și expertiza în acest domeniu, cu siguranță va face diferența în astfel de situații. Aportul financiar este unul foarte mare, iar asta se vede și în despăgubirile noastre. Companiile de asigurări le achită în baza unui dosar de daună. Vorbim de daune care depășesc sute de mii de euro. Nu știu câți dintre noi am putea să dispunem de asemenea sume. Avem nevoie de măsuri de prevenție, dar și de măsuri de protecție financiară mai mult ca niciodată. Până la urmă, ne temem de aceste riscuri și avem soluții care funcționează. Vă pot spune că la nivelul industriei de asigurări, în fiecare zi calendaristică a anului trecut s-au plătit 7,5 milioane de euro. Această sumă s-a dus către oameni și către companii care au fost puși în situații nefericite și care au primit sprijinul financiar necesar pentru a trece peste incidente", a explicat Alina Bărbulescu.

CITEȘTE ȘI: Sectoarele care vor fi afectate de El Nino. Elena Mateescu (ANM): Serviciile meteorologice, dar și hidrologice trebuie să fie pregătite