Sectoarele care vor fi afectate de El Nino. Elena Mateescu (ANM): Serviciile meteorologice, dar și hidrologice trebuie să fie pregătite

Elena Mateescu, directorul general al ANM. Foto: Crișan Andreescu

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat care vor fi cele mai afectate sectoare de fenomenul El Nino, de ce anul 2026 are toate șansele să intre în topul celor mai călduroși ani din istorie, dar și ce arată ultimele date meteorologice despre luna septembrie.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a participat la Conferința "Schimbările climatice și impactul în economie", organizată de DC Media Group, acolo unde a explicat cum ar trebui să ne pregătim pentru amplificarea fenomenului El Nino și care ar putea fi cele mai afectate sectoare de fenomenele meteo extreme pe care acesta le-ar putea genera.

Declarațiile Elenei Mateescu vin în contextul în care tot mai mulți climatologi spun că fenomenul El Nino are 75% şanse să devină unul istoric, cel mai puternic înregistrat vreodată.

"Organizația Meteorologică Mondială, în 3 septembrie, a publicat informații privind evoluția fenomenului în următoarele luni, deci iată că și serviciile meteorologice, dar și hidrologice trebuie să fie pregătite pentru a emite prognoze și avertizări pentru a-și îndeplini misiunea și scopul pentru care aceste servicii există, de a salva și a proteja viața oamenilor și a bunurilor. Sectoare precum agricultura, sănătatea, energia sau resursele de apă pot fi sectoarele cele mai afectate atunci când vorbim despre fenomene meteorologice extreme.

Mesajul secretarului general al Organizației Meteorologice Mondiale, profesorul Celeste Saulo este: "Nu avem timp de pierdut", semn că încă discutăm despre adaptare și prevenire, acestea fiind cele două componente pe care cu toții, nu doar serviciile meteorologice naționale, prin activitatea operațională de prognoză și avertizare, dar toate măsurile tehnice și politicile publice le putem pune în practică ca să recuperăm ceea ce până la momentul actual s-a accentuat din perspectiva fenomenului încălzirii globale", a declarat Elena Mateescu.

Reamintim că agenția meteorologică a ONU a declarat că previziunile sale indică o probabilitate de aproape 100% ca El Niño să persiste până în februarie 2027, alimentat de temperaturile excepțional de ridicate ale Oceanului Pacific.

Elena Mateescu: 2026 are toate șansele să se alăture seriei anilor celor mai călduroși din țara noastră

Totodată, în cadrul conferinței, Elena Mateescu a explicat de ce 2026 are toate șansele să intre în topul celor mai călduroși ani din istorie.

"Anul 2026 poate să înregistreze o probabilitate ridicată să se alăture seriei anilor celor mai călduroși din țara noastră, așa cum la nivel mondial iată că fiecare lună a înregistrat câte un record. Și iulie, și august s-au plasat pe locul doi ca fiind cele mai călduroase luni la nivel mondial. Analizând și temperatura medie lunară, și cantitățile medii lunare de precipitații, observăm patru luni consecutive în acest an cu abateri termice semnificative, luni mai calde. De asemenea, ceea ce a fost foarte important e că am avut șase luni consecutive în care cantitățile deficitare de precipitații, în fiecare lună, au determinat accentuarea și extinderea secetei pedologice în întreaga țară, cu efecte și asupra situației hidrologice în zona țării noastre", a mai explicat Elena Mateescu.

Vremea în septembrie. Cod Portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, vineri, 11 septembrie

Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie a spus că seceta pedologică continuă și în septembrie. Vineri, 11 septembrie, este în vigoare un Cod Portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate, iar acest lucru, dar și abaterile termice înregistrate în primele zile de septembrie, arată că cel puțin prima decadă a lunii a fost una deosebit de caldă, spune Elena Mateescu.

"În continuare vorbim despre secetă pedologică extremă. Astăzi avem în vigoare un Cod Portocaliu pentru temperaturi deosebit de ridicate în sud-vestul, vestul și centrul țării. Observăm, cel puțin pentru prima decadă a lunii septembrie, în datele de 5, 9, 10 și 11 septembrie avem multe recorduri ale temperaturilor maxime și minime zilnice, în fiecare dintre aceste zile, semn că cel puțin prima decadă a lunii septembrie a fost una deosebit de caldă", a mai spus Elena Mateescu.