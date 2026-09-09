Alerte ANM de caniculă în 9 și 10 septembrie. Temperaturile ajung la 35 de grade. Harta zonelor vizate

Este Cod Galben de caniculă în România. Temperaturile prognozate ajung la 35 de grade.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o alertă meteo de Cod Galben de temperaturi deosebit de ridicate, pentru astăzi, 9 septembrie, de la ora 12:00, la ora 18:00, valabilă în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.
35 de grade în România. Alertă de caniculă
”Miercuri (9 septembrie) în Banat, Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest” anunță ANM.
De asemenea, a fost emisă o alertă de Cod Galben și pentru 10 septembrie.
Caniculă și joi, 10 septembrie
Astfel că joi, în intervalul 12:00 - 18:00, meteorologii anunță temperaturi deosebit de ridicate în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei:
”Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, în sud-vestul Olteniei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade” arată ANM.
Astăzi, conform prognozei meteo, în țară, ”valorile termice diurne vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni călduroasă în vest, nord-vest și local în centru și sud și izolat caniculară în Câmpia de Vest, astfel încât în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei temperaturile vor fi deosebit de ridicate pentru această dată. Cerul va fi mai mult senin, iar spre finalul intervalului în vestul țării vor fi înnorări și izolat posibil ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificări (viteze în general de 40...45 km/h) pe arii restrânse în Banat și Moldova, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură (cu rafale de 50...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 23...24 de grade pe litoral și 34...35 de grade în Câmpia de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între 5...7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral. Noaptea, izolat, va fi ceață”. În București, ”vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 12...15 grade”.
Vremea joi, 10 septembrie
Joi, ”vremea va fi călduroasă în regiunile sudice și estice și pe arii restrânse în centrul teritoriului, unde cerul va fi variabil. Gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere în vest, nord-vest și în zona montană, unde vor fi perioade cu înnorări accentuate și pe alocuri averse (2...10 l/mp și izolat peste 15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, pe arii restrânse cu intensificări (viteze la rafală în general de 40...50 km/h) în regiunile estice, vestice și nordice, inclusiv de scurtă durată asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 34 de grade în sudul Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Mai ales noaptea, izolat, va fi ceață”. În Capitală, ”va fi în continuare vreme călduroasă, cu o maximă termică în jurul valorii de 31 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade” anunță ANM.
De vineri, vremea se schimbă.
”Valorile termice vor fi în scădere în vest, centru și nord și se vor situa în jurul celor specifice în a doua decadă a lunii septembrie, unde gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat, iar în sud-sud-est local se vor menține peste acestea și vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări, averse (pe alocuri însemnate cantitativ 15...20 l/mp) și descărcări electrice în vestul, centrul și nordul teritoriului și local la munte. Izolat vor fi posibile căderi de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări, local în zona de munte și pe arii restrânse în sud-vest, dar și de scurtă durată asociate ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în nordul Moldovei și 36 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 10 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20 de grade pe litoral. Mai ales noaptea, izolat, va fi ceață” conform ANM.
În București, în schimb, ”vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi variabil, iar probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi redusă. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 32 de grade, iar cea minimă va fi de 14...17 grade”.