Caniculă în cea mai mare parte din țară. ANM a emis Cod Galben

Avertizare de caniculă. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

România intră din nou sub Cod Galben de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 36 de grade și disconfort termic ridicat, sâmbătă, 5 septembrie, în cea mai mare parte din țară.

UPDATE: Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenţionare Cod Galben de intensificări ale vântului, valabilă pentru duminică, 6 septembrie, în intervalul orar 9:00 - 21:00, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei, Carpaţii Orientali şi Meridionali.

Astfel, pe parcursul zilei de duminică în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei, nordul Moldovei vor fi viteze de 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaţilor Orientali şi Meridionali, temporar de peste 80-90 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi şi în restul teritoriului în general cu viteze de 40-50 km/h.

De asemenea, este în vigoare și o atenţionare Cod Galben de intensificări ale vântului şi vijelii, pe parcursul zilei de astăzi, de la ora 12:00 până la ora 21:00.

Zonele afectate sunt Banatul, cea mai mare parte a Crişanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpaţii Occidentali şi nordul Carpaţilor Orientali.

În intervalul menţionat, în Banat, cea mai mare parte a Crişanei, vestul Transilvaniei şi în jumătatea de nord a Moldovei vor fi intensificări ale vântului şi vijelii cu viteze de 50-70 km/h.

În special în zona înaltă a Carpaţilor Occidentali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi rafale în general de 70-90 km/h.

Știre inițială

Meteorologii au emis Cod Galben de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic ridicat pentru cea mai mare parte din țară. Până joi, România a fost sub o informare de vreme instabilă, cu averse torenţiale şi intensificări ale vântului.

Caniculă, sâmbătă, în cea mai mare parte din țară

Astfel, sâmbătă, 5 septembrie, de la ora 10:00 până la ora 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă.

Cod Galben de caniculă/Sursa foto: ANM

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.

Și alte țări europene înregistrează cele mai ridicate temperaturi din istorie, declarând, totodată, vara 2026 ca fiind cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor.

Vremea în București

În zona municipiului București, vremea va fi caniculară, cu o temperatură maximă de 34-35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza când indicele temperatură-umezeală (ITU) se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Sâmbătă, în intervalul orar 10:00-21:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Vremea în zilele următoare

Deși temperaturile de duminică, 6 septembrie, vor fi în continuare ridicate, ele vor fi în scădere în majoritatea zonelor din țară.

În sud, vremea va fi în continuare călduroasă, în timp ce, în celelalte zone din țară, temperaturile diurne vor fi apropiate de normele perioadei, iar noaptea va fi răcoroasă în nord și în centru. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe (2-5 l/mp) după-amiaza îndeosebi în zona Carpaților Orientali și în nordul și centrul Moldovei, iar noaptea va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană (rafale de 60-70 km/h) și local în sud-vest, centru și est (viteze în general de 40-50 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 și 16 grade, mai mici în depresiunile Carpaților Orientali și ușor mai ridicate pe litoral. În a doua parte a nopții izolat vor fi condiții de ceață.

Luni, 7 septembrie, vremea va fi frumoasă și apropiată de normal din punct de vedere termic în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 21 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse preponderent între 6 și 16 grade, cu valori mai mici în zonele depresionare și mai mari în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Începând de marți, 8 septembrie, valorile termice vor fi în ușoară creștere și se vor situa peste normele perioadei, caracterizând o vreme călduroasă în Banat, sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în Banat și sudul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 8 și 17 grade, mai mici în zonele depresionare și mai ridicate în Dealurile de Vest și pe litoral. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

De precizat este că luna septembrie a acestui an, potrivit meteorologilor, va fi caracterizată de temperaturi peste cele normale pentru această perioadă. Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat, la DCNews, dacă românii se mai pot bucura de apa Mării Negre în această lună.