Școli moderne și eficiente energetic în Ilfov, prin PNRR. Ștefan Rădulescu: „A avut cele mai multe contracte de finanțare atrase”

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Județul Ilfov se află pe primul loc la numărul de contracte PNRR pentru construirea de noi școli, cu patru proiecte în localitățile Buftea, Berceni, Bragadiru și Pantelimon, a precizat, în exclusivitate pentru DCNews, vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu. El a spus și care este motivul pentru care nu toate proiectele au fost decontate integral prin PNRR.

Județul Ilfov a atras prin PNRR patru contracte de finanțare pentru construirea unor noi unități de învățământ, investiții care aduc în localități școli moderne și eficiente energetic. Proiectele includ soluții moderne pentru reducerea consumului de energie și a poluării, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean, Ștefan Rădulescu, pentru DCNews.

Potrivit acestuia, județul Ilfov a avut cele mai multe contracte de finanțare atrase în cadrul acestui tip de investiții.

Ilfovul, pe primul loc la proiectele pentru școli prin PNRR

„În Ilfov se fac progrese, atât la nivelul Consiliului Județean, cât și la nivelul primăriilor, cu care suntem într-o strânsă relație de colaborare. PNRR s-a încheiat recent, iar județul Ilfov a avut cele mai multe contracte de finanțare atrase, respectiv patru. Primăriile au făcut eforturi considerabile pentru a atrage cât mai mult din sumele puse la dispoziție pentru construirea de noi unități de învățământ, independente din punct de vedere energetic, cu noi sisteme de pompe de căldură, panouri fotovoltaice, iluminat - absolut toate sistemele noi nZEB - astfel încât să existe o poluare cât mai mică și o eficientizare a folosirii resurselor energetice și de încălzire.

Școala din orașul Buftea este finalizată și urmează ca primăria să se ocupe, la nivel local, de mobilier, dotări ș.a.m.d. La fel și în localitatea Berceni, și acolo se apropie de finalizarea lucrărilor. Are un stadiu de 90-95%. Asemenea și în localitățile Bragadiru și Pantelimon, unde este un stadiu avansat, rămânând ca ceea ce n-au reușit să finalizeze să contribuie din bugetul local pentru finalizarea acestor unități de învățământ”, a transmis vicepreședintele CJ Ilfov, Ștefan Rădulescu, la conferința organizată de DC Media Group, „Schimbările climatice și impactul în economie”, vineri, 11 septembrie.

Iar investițiile în această zonă nu sunt necesare doar în contextul dezvoltării continue a județului, ci mai ales prin prisma schimbărilor climatice. Valoarea despăgubirilor pentru fenomene meteo exteme a ajuns anul trecut la aproape 49 de milioane de lei în București-Ilfov.

Birocrația „a pus frână” proiectelor prin PNRR

Deși lucrările au avansat în toate localitățile, unele proiecte nu au putut fi finalizate integral în perioada de implementare a PNRR. Potrivit lui Ștefan Rădulescu, una dintre principalele probleme a fost reprezentată birocrație, respectiv de durata mare a etapelor administrative și de decontare.

„Au fost niște probleme în implementarea proiectelor, pentru că perioada de evaluare a fost foarte lungă, iar calendarul de decont pe care l-a avut fiecare primărie cu ministerul era foarte îndelungat. Aici a fost o chestiune birocratică, care a împiedicat finalizarea 100% a acestor unități de învățământ”, a explicat vicepreședintele CJ Ilfov, în exclusivitate pentru DCNews.