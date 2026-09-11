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Accident grav în Mehedinți, în această dimineață. Un bărbat a rămas încarcerat și a murit

Autor: Irina Constantin
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Un accident de circulație s-a produs, în această dimineață, în localitatea Șimian, din Mehedinți. O persoană a decedat în urmat accidentului.

Un grav accident rutier a avut loc, vineri dimineaţa, în localitatea Şimian, judeţul Mehedinţi, în urma căruia o persoană a decedat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Mehedinţi, în accident au fost implicate un autotren şi un autoturism, iar în urma impactului o persoană care a rămas încarcerată în autoturism a decedat.

La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. 

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit la un accident rutier produs pe DN 56A, în localitatea Şimian, în care au fost implicate un autotren şi un autoturism. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată în autoturism. Pompierii au acţionat cu accesoriile din dotare pentru descarcerarea victimei, aceasta fiind extrasă şi predată echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean, în stare de inconştienţă. Din nefericire, în ciuda manevrelor de resuscitare, bărbatul nu a răspuns acestora, fiind declarat decedat de medicul SAJ, a informat Poliţia Mehedinţi

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