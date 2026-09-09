Un bărbat de 48 ani a condus băut, fără permis de conducere, şi cu un copil de 9 ani în maşină

Șofer. Foto: Unsplash / șofer

Motivul pentru care România are cele mai multe accidente mortale din UE a fost exemplificat perfect de un bărbat de 48 de ani din Vrancea. Acesta a condus băut, fără permis de conducere, o maşină în care se afla şi un copil în vârstă de 9 ani.

Bărbatul, din Moviliţa, jud. Vrancea, a fost urmărit de poliţişti printr-o zonă cu viţă de vie. El a fost ulterior reţinut pentru 24 de ore, iar autorităţile au înaintat instanţei propunerea de arestare preventivă.

"Astăzi, 9 septembrie, în urma probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de bărbatul, în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe", a transmis, într-o informare, IPJ Vrancea.

Incidentul s-a produs marţi, în jurul orei 12:50, când poliţiştii Secţiei 10 Poliţie Rurală Panciu au efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism.

Conducătorul auto nu s-ar fi conformat şi şi-ar fi continuat deplasarea, astfel că poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia.

"Pe parcursul urmăririi, autoturismul ar fi pătruns pe un drum de acces printr-o zonă cu viţă-de-vie, iar ulterior ar fi revenit pe DJ 205J, în localitatea Moviliţa. La un moment dat, conducătorul auto ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, după ce ar fi avut loc explozia unei anvelope, autoturismul părăsind partea carosabilă. În maşină se afla şi un copil în vârstă de nouă ani", a precizat IPJ Vrancea.

Poliţiştii au stabilit că bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar la testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Dacă provoca un accident mortal, legea Anastasia îl pedepsea. Diferenţa faţă de Anglia

Dacă şoferul respectiv ar fi provocat un accident mortal, ar fi intrat sub incidenţa legii Anastasia şi ar fi mers direct la închisoare. Numai că, în România, legea Anastasia este prea blândă, spune Cătălin Codescu, preşedintele Asociaţiei Victimelor Accidentelor pentru Circulaţie. Acesta a dat exemplul Marii Britanii, unde un şofer în aceeaşi situaţie ar fi fost pedepsit exemplar.

"Legea Anastasia este blândă. În Anglia, de exemplu, conceptul ăsta de a produce accident mortal sub influenţa alcoolului/drogurilor, fără permis sau având o viteză cu peste 70 km/h peste limita legală, nu mai duce conducătorul auto în zona de culpă. Îl scoate de acolo şi îl duce în zona de intenţie indirectă. Şi vorbim de detenţiune până la 25 de ani. Ei nu se joacă! E stabilit în lege. Ori noi avem în lege pedeapsa cu închisoarea între 2 şi 7 ani.

Dacă am băut, dacă am fost drogat când am condus, ce să mai vorbim de concept rezonabil? Un om fără studii superioare, fără să fie specializat, înţelege că nu ai ce să cauţi la volan dacă ai băut, dacă te-ai drogat. Nu mai vorbim dacă nu ai permis. Deci este evident că lucrurile, plecând de la conceptul de rezonabil, nici nu ar trebui discutate. Dar ele sunt prezente în discuţiile noastre, pentru că ele produc efecte juridice foarte multe în România", a declarat Cătălin Codescu.