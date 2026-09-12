Târgul Național al Mierii, în acest weekend, pe platforma apicolă Băneasa

Foto: Crșan Andreescu

Târgul Național al Mieri, ediția de toamnă, organizat de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, s-a deschis pe platforma apicolă din Băneasa, Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1.

Bucureștenii și nu numai sunt așteptați, până duminică, la ediția de toamnă la ce-a de-a 31 ediție a Târgului Național al Mierii, eveniment organizat de Asociația Crescătorilor de Albine din România (ACA) pe platforma Institutului de Cercetare și Dezvoltare pentru Apicultură din Băneasa.

PESTE 100 DE EXPOZANȚI prezenţi – apicultori şi firme specializate, îşi vor etala produsele într-o gamă extrem de diversificată: de la produse apicole obţinute direct din stupină până la produse apicole condiţionate sau alte preparate derivate din produse apicole – suplimente nutritive, cosmetice etc.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia şi apicultorii deoarece vor fi prezente şi produsele dedicate acestora – stupi şi componente, utilaje şi alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriţie, cărţi de specialitate etc.

Vizitatorii sunt aşteptați la Târgul Național al Mierii, locul perfect pentru a se îndulci cu minunatele produse ale stupului, miere, polen, propolis, lăptişor de matcă, suplimente nutritive şi cocktail-uri, produse complet naturale ce vin din bogăţia naturii, dar şi din hărnicia albinelor şi apicultorilor.

De asemenea, de acest târg vor putea beneficia și apicultorii deoarece vor fi prezente și produsele dedicate acestora - stupi și componente, utilaje și alte echipamente apicole, produse pentru sănătatea albinelor, produse pentru nutriție, cărți de specialitate etc.

La nivel național sunt înregistrați peste 35.000 de apicultori, în jur de 50% fiind membrii ACA, care dețin peste 60% din efectivele de albine din România.

Potrivit reprezentanților ACA, consumul de miere a scăzut în România, situându-se între 600 și 750 de grame pe om anual, deși datele statistice oficiale arată un consum anual de circa un kilogram.