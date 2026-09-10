Salvamont România, bilanț trist pe luna august: 14 morți și sute de intervenții

Foto: Facebook Salvamont România

Salvamont a centralizat activitatea desfășurată în luna august 2026 de cele 75 de formații Salvamont, aparținând celor 39 de structuri județene și locale Salvamont din cele 25 de județe în care se desfășoară activitatea

Luna august a reprezentat perioada de vârf a sezonului turistic de vară, caracterizată printr-o afluență foarte mare de turiști în zonele montane. Pentru asigurarea unui răspuns operativ la situațiile de urgență, serviciile Salvamont au mobilizat zilnic, în medie, 650–700 de salvatori montani, aflați la datorie în cele mai frecventate zone turistice, în aproximativ 100 de baze, posturi și puncte medicale Salvamont permanente sau sezoniere.



542 de acțiuni de salvare și 667 de persoane salvate

În luna august 2026, salvamontiștii au fost solicitați să intervină în 542 de acțiuni de salvare și de acordare a primului ajutor medical, cu 43 de intervenții mai puține decât în luna august 2025.

În cadrul acestor acțiuni au fost salvate 667 de persoane, cu 34 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.

Dintre persoanele asistate:

• 185 de persoane accidentate au fost predate serviciilor SMURD sau Serviciului de Ambulanță, cu 19 mai puține decât în august 2025;

• 65 de persoane au fost transportate cu ambulanțele Salvamont, cu 8 mai puține decât în anul precedent;

• 25 de persoane au fost predate echipajelor elicopterelor SMURD–IGAV, cu 6 mai puține decât în august 2025;

• 14 persoane și-au pierdut viața pe munte, cu una mai mult decât în august 2025.

În cazul persoanelor decedate, intervenția salvamontiștilor a constat în recuperarea acestora din zonele montane și transportul lor în vederea predării către serviciile de medicină legală. Este important de subliniat că, în toate situațiile în care o persoană a fost preluată de salvamontiști cu funcții vitale prezente, aceasta a fost predată serviciilor medicale cu funcțiile vitale menținute, nefiind înregistrat niciun caz în care salvamontiștii să preia o victimă în viață și aceasta să ajungă la predarea către echipajele medicale fără funcții vitale.

Distribuția intervențiilor

Din totalul acțiunilor desfășurate în luna august:

• 491 de intervenții au avut loc în zona montană, fiind salvate 616 persoane;

• 44 de persoane s-au prezentat și au beneficiat de prim ajutor în cabinetele medicale ale bazelor Salvamont;

• 7 intervenții au avut loc în afara zonei montane, în locuri greu accesibile, unde salvamontiștii au fost solicitați datorită capacității lor de a utiliza mijloacele și tehnicile specifice de salvare în teren dificil.

În 12 intervenții au fost utilizate drone de căutare-salvare, iar în alte 8 intervenții au fost folosiți câini de căutare Salvamont.



