Iuliana își caută bunica dispărută în București. ”Este bunica mea și ne dorim doar să o găsim și să o aducem acasă în siguranță”

O bunică este căutată cu disperare în București. A dispărut din 30 august, de când a plecat la piață. A fost văzută prin București, în condiții greu de suportat, dar nicio informație nu a dus la găsirea ei.

Florica Dițu sau ”Mamaie” este căutată cu disperare în București, după ce a plecat de acasă, spre Piața Rahova, din 30 august, și nu a mai revenit. A fost văzută în diferite locuri din Capitală, dar, până-n acest moment, familia nu a reușit să o găsească. Suferă de demență senilă și se pare că ar fi fost văzută îmbrăcată într-un tricou murdar, recent, într-un mijloc de transport, total diferit față de cum a plecat de acasă. Dacă aveți informații, apelați numerele din anunț.

”DISPĂRUTĂ!!

Vă rog din suflet să mă ajutați! Bunica mea, Dițu Florica, în vârstă de 76 de ani, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Suntem foarte îngrijorați pentru ea, mai ales pentru că suferă de demență senilă.

Vă rog să citiți informațiile de mai jos și, dacă ați văzut-o sau aveți orice informație despre ea, să ne ajutați.

a plecat de acasă în data de 30 august, în jurul orei 17:00, de pe strada Pucheni, având ca posibilă direcție Piața Rahova.

are aproximativ 1,50 metri înălțime, este foarte slabă, are părul șaten cu fire albe, nevopsit și este cunoscută de multe persoane din zonă sub apelativul „ Mamaie ”.

”. în momentul plecării avea două pungi în mâini, purta blugi albaștri, pantofi negri și o cămașă alb-gri cu dungi, cu guler și manșete roșii.

A FOST VĂZUTĂ RECENT ÎN MAI MULTE ZONE DIN BUCUREȘTI.

CIRCULĂ ÎN FIECARE ZI ÎNTR-UN LOC DIFERIT CU TRAMVAIUL ȘI AUTOBUZUL (cu toate că o căutăm non stop, nu reușim să ne intersectăm cu ea)

A FOST VĂZUTĂ RECENT ÎNTR-UN TRICOU DESCHIS LA CULOARE, MURDAR!!!

Este bunica mea și ne dorim doar să o găsim și să o aducem acasă în siguranță.

Dacă aveți orice informație despre ea sau o vedeti, vă rog sa o opriti si să anunțați de urgență autoritățile sau să ne contactați.

0730700549

0722652420

0722323334

Vă mulțumim din suflet!!” este mesajul Iulianei.