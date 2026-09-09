Iuliana își caută bunica dispărută în București. ”Este bunica mea și ne dorim doar să o găsim și să o aducem acasă în siguranță”

O bunică este căutată cu disperare în București. A dispărut din 30 august, de când a plecat la piață. A fost văzută prin București, în condiții greu de suportat, dar nicio informație nu a dus la găsirea ei.
Florica Dițu sau ”Mamaie” este căutată cu disperare în București, după ce a plecat de acasă, spre Piața Rahova, din 30 august, și nu a mai revenit. A fost văzută în diferite locuri din Capitală, dar, până-n acest moment, familia nu a reușit să o găsească. Suferă de demență senilă și se pare că ar fi fost văzută îmbrăcată într-un tricou murdar, recent, într-un mijloc de transport, total diferit față de cum a plecat de acasă. Dacă aveți informații, apelați numerele din anunț.
”DISPĂRUTĂ!!
Vă rog din suflet să mă ajutați! Bunica mea, Dițu Florica, în vârstă de 76 de ani, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Suntem foarte îngrijorați pentru ea, mai ales pentru că suferă de demență senilă.
Vă rog să citiți informațiile de mai jos și, dacă ați văzut-o sau aveți orice informație despre ea, să ne ajutați.
- a plecat de acasă în data de 30 august, în jurul orei 17:00, de pe strada Pucheni, având ca posibilă direcție Piața Rahova.
- are aproximativ 1,50 metri înălțime, este foarte slabă, are părul șaten cu fire albe, nevopsit și este cunoscută de multe persoane din zonă sub apelativul „Mamaie”.
- în momentul plecării avea două pungi în mâini, purta blugi albaștri, pantofi negri și o cămașă alb-gri cu dungi, cu guler și manșete roșii.
A FOST VĂZUTĂ RECENT ÎN MAI MULTE ZONE DIN BUCUREȘTI.
CIRCULĂ ÎN FIECARE ZI ÎNTR-UN LOC DIFERIT CU TRAMVAIUL ȘI AUTOBUZUL (cu toate că o căutăm non stop, nu reușim să ne intersectăm cu ea)
A FOST VĂZUTĂ RECENT ÎNTR-UN TRICOU DESCHIS LA CULOARE, MURDAR!!!
Este bunica mea și ne dorim doar să o găsim și să o aducem acasă în siguranță.
Dacă aveți orice informație despre ea sau o vedeti, vă rog sa o opriti si să anunțați de urgență autoritățile sau să ne contactați.
0730700549
0722652420
0722323334
Vă mulțumim din suflet!!” este mesajul Iulianei.