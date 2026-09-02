Corneliu Ștefan: Ordin de începere a Centurii Orașelor Pucioasa și Fieni

Una dintre investițiile majore din infrasturctura județului Dâmbovița, respectiv Centura Orașelor Pucioasa și Fieni, a primit ordinul de începere, a anunțat Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean.

"1 septembrie 2026. Așa cum am promis, astăzi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru Centura Orașelor Pucioasa și Fieni.

Vorbim despre primul drum cu patru benzi ce va fi construit în județul #Dâmbovița, cu o lungime de 12,68 km, iar valoarea totală a proiectului se ridică la 686.000.000 de lei.

Este o investiție care va scoate traficul greu din Pucioasa și Fieni, va fluidiza și va îmbunătăți circulația în întreaga zonă.

Astăzi, un alt proiect important pentru infrastructura rutieră din județul nostru intră în faza de execuție.

Construim. #Dâmbovița se dezvoltă!", a apostat președintele Consiliului Județean.

Drum expres pe 4 benzi de circulație



Traseul începe în comuna Brănești, Halta Scârlența, urmărește cursul râului Ialomița pe aproape întreaga lungime de 12,68 km, cu excepția porțiunii dintre KM7 și KM11, care ocolește comuna Moțăieni. Punctul de reintrare în DN71 este la ieșirea din Fieni, în comuna Buciumeni.

La capetele traseului, sunt prevăzute noduri rutiere cu 4 bretele, astfel încât să fie asigurate toate relațiile de deplasare, însă avem și două noduri intermediare: unul care va permite legătura cu DC136A, în Pucioasa, și un altul care face legătura cu DN71, la intrarea în Fieni.

Platforma drumului are o lățime totală de 21,50 m și este compusă din:

- 4 benzi de circulație (2 benzi pe sens de 3,50 m fiecare);

- benzi de încadrare 1,50 m (2x0,75.);

- acostamente 3,00 m (2x1,50m);

- fâșie de parapete metalic de protecție 2,00 m (2x1,00 m).

Drumul de ocolire are prevăzute și 16 poduri și pasaje. De asemenea, pe traseul drumului se vor amenaja:

- 9,5 ha de plantații de arbuști și perdele de protecție;

- 12,6 km de parapeți de protecție;

- 2 parcări;

- 12,6 km de rețea de iluminat public.

O centură cu 4 benzi de circulație în această zonă turistică va scurta timpul de deplasare și va atrage mai mulți vizitatori și investitori pe Valea Ialomiței. Un beneficiu esențial va fi creșterea siguranței în localitățile eliberate de traficul greu, reducând riscul accidentelor.

În plus, centrele orașelor Pucioasa și Fieni vor fi mai puțin aglomerate, mult mai prietenoase pentru locuitori și turiști deopotrivă. Acest drum nou nu este doar o investiție în infrastructură, ci o oportunitate reală pentru dezvoltare, creând locuri de muncă și sprijinind creșterea economică a întregii zone, a precizat Președintele Consiliului Județean.

