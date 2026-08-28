Dispare Voucherul Materna. Stimulentul pentru nou născuți redus și acordat doar pentru unii

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Se iau măsuri financiare multiple la Primăria Capitalei. Pe ordinea de zi, de astăzi, se află reducerea sau anularea mai multor stimulente financiare. Printre ele, se numără și Voucherul Materna și stimulentul pentru nou-născuți.

Stimulentul financiar pentru nou-născuţi urmează să fie redus de la 2.500 la 2.000 de lei.

Dispare Voucherul Materna.

Consiliul General al Municipiului București se întrunește astăzi, în ședință, de la ora 09:00, urmând să ia mai multe decizii importante pentru bucureșteni. Apa se scumpește, persoanele cu handicap nu vor mai primi o vreme stimulent, Voucherul Materna dispare, stimulentul pentru nou-născuți va fi redus și acordat doar anumitor categorii, iar lista continuă! Toate acestea vor deveni realitate pentru bucureșteni dacă vor trece de votul de astăzi al consilierilor generali.

Mamele care vor mai lua stimulent la naștere

Stimulentul financiar pentru nou-născuți va fi redus cu 500 de lei, iar de el nu vor beneficia toți bebelușii din București. Vor fi restrânse categoriile de beneficiare, printre care se vor număra:

mamele cărora le este stabilit prin dispoziţie scrisă a primarului dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune;

mamele cu dizabilităţi;

mamele aflate temporar în situaţii critice de viaţă (victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate sau în situaţii de risc stabilite prin anchetă socială);

mamele minore;

mamele care nasc cetăţeni străini/apatrizi, care provin din zone de conflict armat.

Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează abrogată acordarea stimulentului financiar pentru femeile gravide din Bucureşti. Voucherul Materna este destinat achitării medicamentelor şi serviciilor medicale şi a fost introdus printr-o hotărâre a Consiliului General aprobată în 2018. Drepturile stabilite în baza HCGMB 120/2018 şi născute anterior intrării în vigoare a acestei hotărâri vor rămâne valabile.