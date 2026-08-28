Se scumpește apa în București. Decizia, pe ordinea de zi a CGMB

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La ora 09:00, începe ședința CGMB care elimină mai multe stimulente și beneficii pentru bucureșteni, dar scumpește și apa.

Apa se scumpește ca să prevenim inundațiile

”Tariful pentru apă în Bucureşti urmează să fie majorat cu 0,85 lei/metrul cub, în vederea realizării unor bazine de retenţie, necesare pentru prevenirea inundaţiilor. Primarul general, Ciprian Ciucu, a explicat că investiţiile sunt necesare, având în vedere că oraşul s-a confruntat în ultima perioadă cu inundaţii, iar fenomenele extreme s-ar putea intensifica în contextul schimbărilor climatice. Proiectul prevede încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune dintre Municipiul Bucureşti şi Apa Nova. Noul program de investiţii are o valoare de aproape 500 de milioane de euro” anunță Consiliul General al Municipiului București (CGMB) cu privire la ședința care începe la ora 09:00.

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Alte decizii, pe ordinea de zi a ședinței CGMB:

Stimulentul pentru handicap, suspendat

Acordarea stimulentului pentru integrarea socială a persoanelor adulte cu handicap ar putea fi suspendată temporar, până când plata drepturilor restante către beneficiarii eligibili va fi adusă la zi. Măsura ar urma să vizeze atât depunerea de noi cereri, cât şi acordarea stimulentului către beneficiarii eligibili aflaţi deja în baza de date a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB).

Conform referatului de aprobare, programul de stimulente pentru persoanele adulte cu handicap, adoptat în 2017, a generat întârzieri în valoare de peste 650.000.000 lei la data de 31 iulie 2026, reprezentând circa 25 luni de plăţi restante către aproximativ 52.000 de beneficiari. Plăţile efective au fost sistate de facto din luna noiembrie 2025, ca urmare a epuizării integrale a creditelor bugetare alocate cu aceasta destinaţie. Costul lunar curent al programului este de aproximativ 26.000.000 lei.

Stimulentul pentru copiii cu dizabilități, diferențiat

Potrivit unui proiect care ar putea fi introdus pe ordinea de zi suplimentară a şedinţei, stimulentul financiar pentru copii cu dizabilităţi ar putea fi acordat diferenţiat, în funcţie de gradul de handicap. Astfel, stimulentul se va acorda: copiilor încadraţi în grad de handicap grav (1.000 lei/lună), în grad de handicap accentuat (800 lei/lună) sau grad de handicap mediu (400 lei/lună), conform unui certificat de încadrare emis de către una dintre Comisiile de protecţia copilului de la nivelul sectoarelor Capitalei.

Vor putea beneficia de stimulentul financiar şi copiii aflaţi la tratament medical în Bucureşti pentru afecţiuni hemato - oncologice, ale căror certificate de încadrare în grad de handicap sunt emise de către Comisia pentru protecţia copilului competentă de la nivelul oricărui judeţ şi pentru care cel puţin un părinte sau reprezentant legal are domiciliul/reşedinţa în Capitală.