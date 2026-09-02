Rabla Auto 2026: AFM a aprobat 2.749 de ecotichete pentru persoane fizice

Foto: Pixabay / mașini rabla

Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2.749 de ecotichete, în valoare totală de 33,78 milioane de lei, pentru persoanele fizice înscrise în Programul Rabla Auto 2026.

”Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat astăzi, 02 septembrie 2026, în cadrul ședinței Comitetului de Avizare, 2.749 de ecotichete, în valoare de 33.782.500 de lei, pentru persoanele fizice înscrise în cadrul Programului Rabla Auto 2026” conform unui comunicat de presă al AFM.

”Continuăm aprobarea ecotichetelor în cadrul Programului Rabla Auto, oferind persoanelor fizice posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar pentru achiziționarea unui autovehicul nou. Prin acest program contribuim la înnoirea parcului auto național, încurajăm achiziția de autovehicule mai puțin poluante și susținem reducerea impactului transportului asupra mediului”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică și să introducă data radierii autovehiculului uzat.

Sesiunea pentru achiziționarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) și a autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid este în derulare. Înscrierile se pot face până la data de 31.12.2026, ora: 2359, în baza bugetului disponibil sau până la epuizarea bugetului alocat.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul: www.afm.ro, la secțiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.