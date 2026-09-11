PNL nu va sabota niciodată alegerile anticipate, anunță Ilie Bolojan: Sunt o soluție prevăzută de Constituție. Uitați-vă unde am ajuns!

Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan, fără a se contura o formulă de Guvern. În acest context, afirmă că PNL nu va sta în calea alegerilor anticipate.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, la B1 TV, că PNL nu va sabota formula alegerilor anticipate, dacă aceasta va fi soluția pentru deblocarea crizei politice pe care o traversează România.

”În condiţiile în care nu se va ajunge sub nicio formă, ceea ce eu nu-mi doresc, subliniez, pentru că sunt lucruri serioase pentru această ţară, să avem un guvern, următoarea formulă prevăzută de Constituţie este, la un blocaj care nu se mai termină sau la un guvern care, încă o dată, nu trece, se îndeplinesc condiţiile pentru a organiza alegeri anticipate.

Dacă aceste condiţii se vor îndeplini şi preşedintele României va considera că asta este soluţia de deblocare, noi nu vom sabota această formulă.

La urma urmei, dacă nu avem înţelepciunea să găsim o formulă ca lucrurile să funcţioneze, dacă în continuare, cum să vă spun, partidele nu ies din poziţiile pe care le au... PNL-ul a fost consecvent în toată această perioadă, am explicat care sunt efectele atitudinii iresponsabile a PSD-ului, uitaţi-vă unde am ajuns, atunci, sigur, anticipatele nu sunt cea mai facilă soluţie, dar sunt o realitate prevăzută de Constituţie", a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.

Discuții între Nicușor Dan și Ilie Bolojan, fără un nume de premier. Ce spune despre Luca Niculescu

În ciuda întâlnirile din aceste zile, premierul Ilie Bolojan a declarat că a avut mai multe discuții cu președintele Nicușor Dan, în ultimele zile, în contextul întâlnirilor instituționale, dar nu a fost avansat niciun nume de posibil premier: ”Nu a fost avansat un astfel de nume, prin urmare nu am cum să fac comentarii. Domnul Luca Niculescu este un coleg de guvern bun, secretar de stat la externe, un diplomat care, în funcţia pe care a ocupat-o, gestionând aderarea României la OCDE, a făcut lucruri bune şi îl consider un profesionist al diplomaţiei române. Dar în afară de asta nu a fost discutat un astfel de subiect”.

”Mi-am golit biroul. Nu se pune problema să te agăți de un scaun”

”De patru luni de zile mi-am golit biroul, mi-am luat rămas bun de la colegi din guvern, le-am mulţumit pentru activitate, le-am căutat şi pe doamnele care fac curat în birou să le mulţumesc. Deci nu se mai pune problema să te agăţi de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când eşti premier, chiar şi interimar, într-o situaţie complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ţine de tine ca să asiguri funcţionarea statului. Şi, cu siguranţă, discuţiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante, sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult", a declarat Ilie Bolojan.

PNL vrea un guvern de armistițiu

Despre poziția PNL, premierul spune că rămân consecvenți:

”Atât eu cât şi partidul pe care îl reprezint, rămânem consecvenţi la ceea ce am declarat, atât în primăvară, dar şi în vară. Dacă vă aduceţi aminte, înainte de această moţiune de cenzură, am avertizat PSD că o astfel de moţiune va genera o criză şi că în condiţiile în care nu mai respectă nicio înţelegere, nu vom mai face parte dintr-un guvern cu PSD-ul, lucru care a rămas constant, şi tot în urma încercărilor care au avut loc de a forma guverne, vă aduceţi aminte, ceea ce s-a întâmplat cu propunerea de guvern Tomac, care nu a mai fost supusă votului, am avut apoi încercarea de a forma guvernul Veştea, care era un guvern care se baza pe o trădare din interiorul PNL, şi netrecând nici acest lucru, soluţia pe care am propus-o la începutul verii, şi pe care o văd fezabilă, este să formăm un guvern de tranziţie, i-am spus, un guvern de armistiţiu, văd un guvern technocrat în această formulă cu un premier, dar în principal care să se bazeze pe tehnocraţi, pentru că altfel, ce se întâmplă? Un guvern care are doar nişte proxi technocraţi, dar care nu au cunoştinţe în domeniul respectiv, nu sunt oameni calificaţi, înseamnă de fapt o formulă în care unii conduc din spate şi alţii sunt în faţă şi îşi pot asuma răspunderea", a declarat Ilie Bolojan, joi seară, la B1 TV.