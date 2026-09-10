Academia de Studii Economice din București (ASE) obține reacreditarea AMBA pentru programele sale de MBA de la Bucharest Business School (BBS)

Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a ASE, a primit reacreditarea din partea Asociației MBA-urilor (AMBA), una dintre cele mai importante organizații internaționale din domeniul educației de afaceri.

Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a Academiei de Studii Economice din București (ASE), a primit oficial reacreditarea din partea Asociației MBA-urilor (AMBA), cea mai prestigioasă autoritate la nivel mondial în domeniul educației de afaceri dedicate profesioniștilor. Reacreditarea confirmă angajamentul ferm al ASE|BBS pentru excelență în educația managerială.

Odată cu obținerea reacreditării AMBA, studenții și absolvenții programelor MBA ale Bucharest Business School (BBS) sunt invitați să devină, în mod gratuit, membri ai comunității globale AMBA, care reunește peste 80.000 de studenți și absolvenți din mai mult de 150 de țări. Aceștia beneficiază de oportunități de networking, dezvoltare profesională, precum și de o gamă largă de alte beneficii.

Acreditarea AMBA reprezintă unul dintre cele mai înalte standarde de performanță în educația postuniversitară de afaceri. Criteriile sale riguroase de evaluare fac ca doar programele de cel mai înalt nivel, care demonstrează excelență în predare, curriculum și interacțiunea cu studenții, obțin această acreditare.

Bucharest Business School (BBS), școala de afaceri a ASE, a fost înființată în 2014 și coordonează programele MBA, Executive MBA și programele de educație executivă din cadrul universității. În cadrul procesului de reacreditare AMBA, comisia de evaluare, formată din lideri ai unor școli de afaceri internaționale, a remarcat cultura universitară și antreprenorială puternică pe care școala a reușit să o dezvolte în rândul cadrelor didactice implicate în aceste programe. Evaluatorii au evidențiat faptul că profesorii se identifică profund cu școala și cu programele sale și de asemenea, comisia a apreciat noile spații ale școlii, pe care le-a considerat de un standard impresionant și un mediu adecvat pentru desfășurarea programelor MBA.

Prof. dr. Nicolae Istudor , rector al Academiei de Studii Economice din București, a declarat:

„Reacreditarea AMBA pentru perioada maximă de cinci ani reprezintă o confirmare externă, exigentă, a calității programelor MBA dezvoltate de Academia de Studii Economice din București prin Bucharest Business School. Este un rezultat al unei construcții academice solide, la care contribuie profesori, parteneri, cursanți și absolvenți, și, în același timp, o responsabilitate de a continua la aceleași standarde. Pentru ASE, educația managerială de nivel internațional înseamnă pregătirea unor profesioniști capabili să răspundă competent schimbărilor din economie și din societate”.

Andrew Main Wilson, director executiv al Asociației Absolvenților de MBA și Business (BGA), a declarat: „Sunt încântat că Academia de Studii Economice din București,prin Bucharest Business School a primit reacreditarea AMBA, reafirmând angajamentul său de a oferi o educație managerială de înaltă calitate, relevantă și recunoscută la nivel internațional. Această realizare reflectă puterea portofoliului de MBA-uri al școlii, cultura sa universitară și antreprenorială și preocuparea sa constantă de a le oferi studenților competențele, rețelele de contacte și perspectivele necesare pentru a conduce într-un mediu de afaceri global în continuă schimbare”.

Prof. univ. dr. Vasile Alecsandru Strat, Decanul Bucharest Business School, a declarat: „Reînnoirea acreditării AMBA pentru încă cinci ani reprezintă mult mai mult decât o realizare instituțională – este o reconfirmare puternică a angajamentului școlii noastre față de excelență și a impactului transformator pe care educația managerială de înaltă calitate îl poate avea asupra profesioniștilor, organizațiilor și societății. Această recunoaștere reflectă dedicarea întregii noastre comunități – studenți, cadre didactice, absolvenți, personal administrativ și partenerii noștri de lungă durată din Canada și Franța – care, împreună, contribuie la îndeplinirea misiunii noastre de a forma lideri responsabili, pregătiți să creeze valoare sustenabilă într-o lume tot mai complexă. Ghidați de motto-ul nostru, Leadership through value, vom continua să inovăm, să ne consolidăm parteneriatele internaționale și să oferim educație de business la cele mai înalte standarde internaționale. Această reacreditare marchează, totodată, o nouă etapă importantă în parcursul strategic al ASE către Triple Crown – cele trei acreditări internaționale de referință pentru școlile de business: AMBA, AACSB și EQUIS. Îi suntem profund recunoscători Rectorului ASE, Prof. univ. dr. Nicolae Istudor, precum și conducerii Universității, pentru viziunea, încrederea și sprijinul lor constant, care continuă să joace un rol esențial în consolidarea poziției ASE|BBS în rândul instituțiilor de top din lume în domeniul educației manageriale”.

Pentru mai multe informații sau solicitări de interviu, vă rugăm să contactați:

Ellen Buchan, Insight, Content and PR Manager, AMBA & BGA – e.buchan@amba-bga.com

Ruxandra Duța, Coordonator Marketing și Prezență Digitală @BBS – ruxandra.duta@bbs.ase.ro

Despre Bucharest Business School (BBS)

Încă de la înființarea sa, în 2014, Bucharest Business School, școala de business post-experiență a Academiei de Studii Economice din București (ASE), și-a dedicat activitatea promovării leadershipului și excelenței, atât în România, cât și la nivel internațional. Cu peste 30 de ani de experiență în educația destinată antreprenorilor, managerilor, liderilor și profesioniștilor, prin intermediul celor șase programe MBA – ROCA Executive MBA, INDE MBA, Energy MBA, Business Intelligence MBA, Creative MBA și Education MBA – am devenit un lider pe piața de Executive Education din România, dezvoltând o comunitate de aproape 3.000 de absolvenți care activează în companii de top.

Ghidați de valorile noastre fundamentale – leadership, încredere, responsabilitate și integritate – ne propunem să le oferim cursanților instrumentele și cunoștințele necesare pentru a genera schimbări pozitive. Viziunea noastră depășește granițele țării, iar obiectivul nostru este să devenim un reper în modelarea viitorului educației de business în regiunea Europei de Sud-Est, pregătind profesioniști capabili să creeze un impact semnificativ și sustenabil.

Găsiți lista tuturor școlilor acreditate AMBA aici.

Despre AMBA și BGA

De peste 50 de ani, Association of MBAs (AMBA) este autoritatea imparțială în domeniul educației manageriale postuniversitare. AMBA a stabilit această viziune în 1967 și, într-o lume volatilă și incertă, este la fel de relevantă astăzi ca și atunci. Ne-am angajat să creștem vizibilitatea și standardele de calitate ale educației în afaceri la nivel internațional, în beneficiul școlilor de afaceri, al studenților și absolvenților, al angajatorilor, al comunităților și al societății.

Serviciul nostru de acreditare este standardul global pentru programe MBA, DBA și masterat, acreditând în prezent programe de la primele 2% dintre școlile de afaceri din peste 75 de țări.

Centrul nostru de Cercetare și Analiză produce o bogată colecție de rapoarte care explorează tendințele globale din sectorul educației de afaceri. Acest lucru ne susține campaniile globale de leadership în gândire și afaceri publice.

Suntem singurii profesioniști calitatea de membru asociație care conectează studenți și absolvenți de MBA, școli de afaceri acreditate și angajatori de MBA din întreaga lume.

Prin intermediul membrilor săi, AMBA construiește o forță internațională pentru bine, promovând cele mai bune practici, managementul responsabil și sustenabilitatea. Calitatea de membru AMBA înseamnă a face parte dintr-o comunitate internațională de colegi cu acces la leadership în strategii de afaceri, sfaturi și cunoștințe despre carieră și un portal de locuri de muncă pentru MBA.

Evenimentele noastre, premiate în mai multe rânduri, oferă oportunități de networking online și față în față pe toate continentele , în asociere cu organizații internaționale. parteneri corporativi și lideri de opinie , exclusiv pentru membrii noștri și școlile de afaceri acreditate.

Business Graduates Association (BGA) este un organism internațional de membri și de acreditare pentru școli de business de vârf și cu potențial ridicat, care împărtășesc angajamentul față de practicile de management responsabil și învățarea pe tot parcursul vieții și care urmăresc să aibă un impact pozitiv asupra studenților, comunităților și economiei în general . Oferim: