Nicușor Dan vrea ca noua lege a salarizării să fie adoptată simultan cu bugetul pe 2027

Nicușor Dan, președintele României. Sursa foto: Agerpres

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, în prima zi de școală, că România are nevoie de o nouă lege a salarizării, despre care spune că ar fi „foarte sănătos” să fie adoptată odată cu legea bugetului pentru 2027.

Președintele Nicușor Dan, prezent la deschiderea noului an şcolar la o unitate de învățământ din localitatea Curcani, judeţul Călăraşi, a refuzat să vorbească despre situația guvernării, axându-se doar pe subiecte privind educația.

Nicușor Dan: „Este nevoie de o lege a salarizării”

Întrebat de jurnaliști despre legea salarizării, care a stârnit numeroase nemulțumiri în ultimele luni, inclusiv în rândul angajaților din Educație, el a spus că „este nevoie” de una și că cel mai „sănătos” ar fi ca România să o adopte odată cu legea bugetului pentru 2027.

„Din păcate, sunt multe inechități, nu numai în sistemul de învățământ, în ceea ce privește salarizarea. Din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizării, oricare va fi ea, fără să afectăm financiar România global și să intrăm în fenomene periculoase.

Dar trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechitățile - în special în sistemul de educație”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă poate garanta că legea salarizării „nu va fi uitată din nou într-un sertar”, așa cum se tem sindicatele din învățământ, Nicușor Dan a spus: „Pot să vă spun așa: liderii politici cu care am vorbit au înțeles necesitatea, pentru că, cât timp nu ai o lege a salarizării, vei perpetua acele litigii care sunt de ordinul zecilor de mii, în care ți se spune că, pentru o muncă similară, salariile nu sunt identice și, până la urmă, asta va încărca instanțele, va pierde bani de la buget și va genera și tensiuni sociale. Este nevoie de o lege a salarizării.

De asemenea, din perspectiva agențiilor de rating, care au văzut ce se întâmplă în perioade electorale, ar fi foarte sănătos să avem o lege a salarizării în cursul acestui an, eventual, odată cu legea bugetului național pe 2027”, a mai spus președintele.

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Referitor la modul în care tinerii ar putea fi convinși să aleagă o carieră în învățământ, Nicușor Dan a declarat: „E o satisfacție să lucrezi cu copiii, probabil că e una dintre muncile cele mai interesante. Numai că sunt multe lucruri care trebuie puse în balanță, și în special partea financiară. Trebuie să fim foarte realiști. Sunt oameni tineri, care vor să-și întemeieze o familie sau au deja una și pentru care e important cum își vor crește copiii”, a mai precizat el.

Amintim că noua lege a salarizării reprezenta un jalon din PNRR, cu termen-limită 31 august 2026. România a ratat însă termenul, iar cele 770 de milioane de euro aferente acestui jalon au fost pierdute. Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus că România mai poate recupera o parte din sumă, dacă legea va fi adoptată înainte de luna noiembrie.