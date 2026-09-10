Blocajul de la ANCPI: ”Hackerii au avut Cadastrul României pe mână patru zile. Nimeni din instituție nu a observat”

foto Facebook/ ANCPI

La ANCPI, timp de patru zile, nimeni nu a văzut că cineva a intrat în sistem. Nici astăzi, la aproape 2 luni de la atacul asupra cadastrului României, sistemele nu sunt deplin funcționale, în timp ce controversele se adâncesc.

În 10 iulie, hackerii ar fi pătruns în infrastructura ANCPI, potrivit analizei tehnice intermediare a DNSC. Patru zile mai târziu, ANCPI constată accesul neautorizat în infrastructura informatică. Toate sistemele informatice devin nefuncționale, inclusiv e-Terra și e-mailurile instituției. O zi mai târziu, ANCPI confirmă public atacul. ByteToBreach îl revendică. În 16 - 17 iulie, intervine DNSC, ca 10 zile mai târziu Guvernul să transmită că atacul a fost unul de tip ransomware. Hackerii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduia aplicațiile ANCP. Astăzi, sunt probleme cu:

MyEterra

ePay

Geoportal

Registrul proprietarilor

Titluri de proprietate

Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI)

”Hackerii au avut Cadastrul României pe mână patru zile. Nimeni din instituție nu a observat. Putea fi oprit, prevenit din timp- asta e partea cea mai șocantă din tot ce s-a spus azi în Parlament. Din audierile de aproape trei ore din comisiile de IT a reieșit limpede: atacul care a paralizat evidența proprietății din România nu a fost o fatalitate, a fost un eșec anunțat și bine documentat.

Prima avertizare asupra vulnerabilităților din sistemele ANCPI a venit de la Centrul Național Cyberint în 2021. Au urmat și altele. Cinci ani, nimic, vânare de vânt.

”O minciună de PR”

În martie 2026, Autoritatea pentru Digitalizarea României anunța că aplicația Cadastrului fusese mutată în cloudul guvernamental. La audieri a reieșit că migrarea nu se făcuse. O minciună de PR. Patru luni mai târziu, sistemul era spart.

Atacul a fost depistat abia după circa 86 de ore, într-o instituție cu contracte de zeci de milioane de lei pentru mentenanță și securitate cibernetică. Unele componente nu erau acoperite de aceste contracte, altele erau expirate.

Iar directorul general al ANCPI nici măcar nu a venit la audiere. A trimis un acar păun să răspundă în locul lui pentru cel mai grav incident din istoria instituției pe care o conduce.

Cinci ani de avertismente ignorate, o migrare raportată dar nefăcută, patru zile până să bage cineva de seamă. Nu a cedat un server, a crăpat cu cântec întreaga instituție.

În 2025, Cyberint a trimis 223 de notificări de vulnerabilitate. În 2026, DNSC a semnalat peste 40.000 de vulnerabilități către aproximativ 2.400 de instituții publice. Ministere, agenții, servicii de care depind milioane de oameni.

La aproape două luni de la atac, o parte dintre platformele publice ale Cadastrului sunt încă închise. Iar dacă mâine cade altceva, tot patru zile o să dureze până observă cineva” atrage atenția deputatul Silviu Dehelean, pe contul său de Facebook.

La aproape două luni de la atacul cibernetic asupra ANCPI, instituția nu și-a recuperat încă toate serviciile informatice. Mai multe platforme destinate publicului rămân indisponibile, în timp ce instituția încearcă să recupereze sutele de mii de cereri acumulate în perioada în care sistemul a fost blocat. Până acum, nu avem o dată concretă pentru revenirea tuturor platformelor. Comunicatul oficial din 20 august vorbește doar despre repornire ”etapizată”.