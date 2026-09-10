Nou la Iulius Town Timișoara. S-a deschis Spitalul Veterinar Transilvania

Grupul IULIUS își extinde oferta de servicii dedicate comunității iubitorilor de animale și anunță deschiderea în Iulius Town Timișoara a Spitalului Veterinar multidisciplinar Transilvania. Cel mai mare hub de retail și divertisment din vestul țării, devenit oficial pet-friendly în 2025, își reconfirmă astfel preocuparea de a integra servicii de calitate, atât leisure, cât și medicale, pentru animalele de companie. Spitalul dispune de o echipă medicală permanentă și oferă servicii veterinare pentru consultații, prevenție, urgențe și tratamentul cazurilor complexe.

Spitalul Veterinar Transilvania a fost fondat în 2021 la Sibiu de către Alexandru și Cătălina Ciuban, cu obiectivul de a aduce în România un model de medicină veterinară inspirat din standardele occidentale. După un deceniu de experiență profesională în Germania, cei doi au construit o rețea care include astăzi spitale la Sibiu, Cluj-Napoca și, cel mai recent, la Timișoara, precum și un cabinet satelit la Cisnădie.

Spitalul din Iulius Town beneficiază de un portofoliu multidisciplinar de servicii medicale: de la medicină internă, chirurgie de țesuturi moi și ortopedie, neurochirurgie și imagistică, până la anestezie, terapie intensivă, analize de laborator, cardiologie, oncologie și spitalizare. De asemenea, spațiul este dotat cu aparatură de ultimă generație pentru imagistică și diagnostic, radiologie digitală, endoscopie, laborator de analize și două săli de chirurgie diferențiate: una pentru proceduri complexe, desfășurate într-un mediu steril, și una destinată intervențiilor, precum endoscopiile sau stomatologia. Structura de funcționare a unității urmează modelul spitalelor din Sibiu și Cluj, cu program non-stop și echipă medicală permanentă on-site, care permit monitorizarea continuă și tratamentul cazurilor critice, inclusiv pe timpul nopții, în weekend și de sărbători.

Noua unitate a fost concepută având în centru bunăstarea animalelor, conform modelului pet-first. Dintre cele patru cabinete de consultație, unul este dedicat exclusiv pisicilor, o soluție inspirată din recomandările actuale privind reducerea stresului animalelor în timpul consultației, investigațiilor și perioadei de recuperare. Timișorenii vor avea acces oricând la servicii preventive sau intervenții de urgență pentru animalele lor, adaptate constant celor mai noi standarde, într-o locație familiară și ușor accesibilă.

„Când am decis să extindem rețeaua, am căutat un loc care să reflecte valorile noastre: accesibilitate, standarde europene, confort și grija față de animale și pentru familiile lor. Timișoara este un oraș dinamic, cu un număr mare de iubitori de animale, care merită servicii veterinare la cel mai înalt nivel. Iulius Town răspunde foarte bine nevoii de accesibilitate. Un spital care funcționează non-stop trebuie să fie ușor de găsit și de accesat la orice oră. Accesul direct din inelul de circulație și parcarea de peste 4.000 de locuri rezolvă această problemă. La fel de important, ansamblul este deja pet-friendly”, a afirmat Alexandru Ciuban, cofondator și manager al Spitalului Veterinar Transilvania.

„Iulius Town este un proiect care evoluează constant pentru a răspunde nevoilor tot mai diverse ale publicului său și în care comunitatea ocupă un loc central. Deschiderea Spitalului Veterinar Transilvania completează componenta pet-friendly pe care am dezvoltat-o în ultimii ani și extinde mixul de funcțiuni al proiectului cu servicii dedicate îngrijirii și sănătății animalelor de companie. Ne bucurăm că noua unitate creează un cadru în care specialiștii din domeniul veterinar pot colabora, contribuind în același timp la formarea viitorilor medici veterinari și la dezvoltarea comunității de specialiști din Timișoara. Este un pas firesc pentru Iulius Town, dar mai ales un beneficiu pentru familiile care își doresc să aibă grijă de animalele lor de companie, la fel de bine cum se bucură de timpul petrecut împreună”, a declarat Andrei Sivoi, Shopping Center Manager Iulius Town Timişoara.

Iulius Town Timișoara integrează un hub medical complex, care reunește laboratoare de analize, clinici multidisciplinare și facilități ultramoderne, precum cabinet de medicină de familie deschis non-stop, sală de intervenții chirurgicale maxilo-faciale, clinică stomatologică cu laborator propriu, centre de chirurgie plastică, fertilitate, cardiologie și imagistică. Inaugurat în 2019, ansamblul mixed-use Iulius Town include și 108.000 mp de retail, peste 450 de magazine, cafenele și restaurante, facilități de divertisment, educație și sport, un parc, precum și patru clădiri office premium.