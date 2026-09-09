Se construiește „în forță“ primul lot de autostradă din Harghita. Lucrările sunt supravegheate online

Foto cu caracter ilustrativ - Lotul 3 al Autostrăzii A0. Sursa foto: Agepres

Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI), anunță „lucrări în forță“ pe primul lot de autostradă din județul Harghita. Este vorba, mai exact de secțiunea Joseni - Ditrău, parte din Autostrada Unirii (A8).

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Horațiu Cosma, secretar de stat în MTI, precizează că lucrările evoluează foarte bine, la mai puțin de o lună de la începerea lucrărilor.

„La mai puțin de o lună de la startul efectiv al lucrărilor, constructorul român de pe lotul 1D Joseni - Ditrău confirmă începutul foarte bun pe care l-am văzut încă din etapa de pregătire a șantierului.

Mobilizarea este deja la înălțime: peste 300 de oameni și 240 de utilaje și echipamente lucrează în prezent pe primul lot de autostradă construit în județul Harghita.

Este exact ritmul pe care ni-l doream, după ce am finalizat proiectarea cu trei luni înainte de termen, fapt ce a permis demararea lucrărilor în vârful acestui sezon de lucru.“, a scris pe Facebook Horațiu Cosma.

În stadiul actual al lucrărilor, în șantier se execută:

terasamente și umpluturi;

consolidări și îmbunătățirea terenului de fundare;

lucrări la pasaje și ecoducte.

Pe cei 14,4 kilometri ai lotului Joseni–Ditrău vor fi construite:

18 poduri, pasaje și viaducte;

3 ecoducte pentru asigurarea permeabilității faunei;

un nod rutier la Joseni;

o descărcare provizorie spre următorul lot, 2A Ditrău–Grințieș, astfel încât acest sector să poată funcționa independent.

Lucrările de pe Autostrada Unirii (A8), supravegheate online

Potrivit secretarului de stat, în prezent se pregătește documentația necesară pentru autorizarea lucrărilor și pe următorul lot montan, 2A Ditrău - Grințieș.

„Un element important este și transparența în urmărirea acestui proiect. Conform contractului, constructorul asigură supravegherea online a lucrărilor, prin camere web instalate în punctele de lucru, iar imaginile sunt disponibile pe site-ul CNIR.

În plus, atât antreprenorul, cât și supervizorul contractului vor realiza, alternativ, în fiecare săptămână, filmări cu drona pe întreg aliniamentul șantierului.

Vom putea urmări, astfel, pas cu pas, evoluția primului șantier ce face parte din sectorul montan al Autostrăzii Unirii.

A8 avansează zi de zi. Iar ceea ce vedem acum, între Joseni și Ditrău, ne dă motive serioase de optimism pentru următorii ani.

Obiectivul nostru este unul extrem de ambițios: legătura pe autostradă dintre Moldova și Transilvania, un proiect așteptat de generații și care va schimba fundamental conectivitatea dintre cele două provincii istorice“, a mai precizat Horațiu Cosma.