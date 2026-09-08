Mașina de familie cu care Dacia vrea să cucerească Europa. Marotte: Nu avem nicio intenție să copiem ofertele chinezești

Imagine din interiorul uzinei Dacia Mioveni. Sursa foto: Agerpres

Frank Marotte, directorul global de vânzări și marketing al Dacia, anunță o strategie pentru viitorul mărcii: prețuri accesibile, extindere spre hibrid și electric, dar fără a imita producătorii chinezi. Află ce planuri are compania pentru noile modele Duster, Sandero, Spring și Striker!

Dacia, din Grupul Renault, are încredere că își va menține poziția pe piață fără să renunțe la formula care i-a susținut creșterea în ultimii ani: prețuri ținute sub stăpânire, control strict al costurilor și o ofertă concentrată pe nevoile șoferilor, notează eldebate.com. Frank Marotte a recunoscut în timpul unei discuții cu jurnaliști europeni că scenariul a devenit deosebit de exigent. Compania a reușit să-și mențină înmatriculările la niveluri apropiate de cele din trecut, însă livrările au fost ușor afectate de evoluția cererii și de electrificarea accelerată a pieței.

În ciuda acestei situații, oficialul a subliniat că Dacia își păstrează o poziție solidă în rândul clienților particulari. Potrivit datelor prezentate în cadrul întâlnirii, vânzările către particulari reprezintă aproximativ 77% din operațiunile sale, iar compania își menține o cotă de aproape 6% pe piața europeană de autoturisme și este lider pe anumite piețe.

Directorul spune că ritmul comenzilor din prima jumătate a anului nu s-a ridicat la nivelul prognozelor sale, întrucât prezența ridicată a automobilelor electrice pe anumite piețe a limitat temporar capacitatea firmei de a răspunde cererii. Sosirea noului Spring și creșterea numărului de versiuni electrificate, precum Sandero, vor corecta această poziție.

„Avem o propunere unică și o poziție foarte puternică în rândul clienților particulari”, spune Marotte. De asemenea, executivul a susținut că volumul redus de vehicule pe stoc și disciplina aplicată în privința reducerilor permit protejarea valorii reziduale a automobilelor sale, acesta fiind unul dintre factorii pe care marca îi consideră fundamentali pentru susținerea competitivității.

Duster și Bigster

Una dintre chestiunile abordate în timpul discuției a fost evoluția modelului Dacia Duster și cererea pentru acesta odată cu sosirea fratelui său mai mare. „Fluxul de clienți de la Duster spre Bigster este în linie cu ceea ce am observat în a doua jumătate a anului trecut. Nu a existat o evoluție majoră în acest sens”, a explicat Marotte. „Evoluția volumului de vânzări al Dusterului este legată în principal de o concurență mai puternică și de o electrificare care a crescut semnificativ în al doilea trimestru”, adaugă el.

Sandero hibrid, noul Spring și Striker

Viitorul Dacia se va baza pe trei lansări principale. Primul va fi Sandero hibrid, prin care compania va extinde electrificarea la cel mai popular model al său. De asemenea, va sosi o nouă generație a modelului Spring, care va continua să funcționeze ca poartă de intrare în lumea automobilelor electrice.

Marotte a reamintit că unul dintre obiectivele mărcii este menținerea unui preț de sub 18.000 de euro pentru noul său vehicul urban electric. „Când vom veni pe piață cu un vehicul electric, trebuie să oferim din nou clientului cel mai bun raport calitate-preț”, a afirmat el.

A treia mare noutate va fi Dacia Striker, un model de familie din segmentul C care va extinde prezența Dacia dincolo de SUV-urile tradiționale. Compania se așteaptă ca vânzările acestuia să se situeze la niveluri similare cu cele ale Dusterului, în ciuda faptului că el concurează într-o categorie de dimensiuni mai mici.

„Ambiția noastră este să atingem volume foarte similare între Striker și Duster”, a anticipat Marotte. Oficialul consideră că noul model va deține o cotă ridicată în cadrul categoriei sale datorită abordării sale transversale și a unei presiuni concurențiale inferioare celei existente în segmentul SUV-urilor compacte. Striker face parte din extinderea gamei Dacia în segmentul C și este propus ca un vehicul familial înălțat, cu opțiuni hibride.

Mai multe electrice

Dacia anticipează o creștere progresivă a numărului de modele electrice în viitor. Totuși, Marotte a evitat să stabilească o proporție exactă între vehiculele electrice, hibride și cele cu combustie internă, din cauza vitezei cu care se schimbă piața.

„Magnitudinea cotei pentru electricele pure și hibride este foarte greu de estimat în acest moment. Viteza de creștere a mașinilor electrice este surprinzătoare, iar previziunile pentru anul viitor rămân extrem de complicate”, a spus el.

Compania va menține, de asemenea, opțiunea GPL, o tehnologie deosebit de relevantă în cadrul strategiei sale datorită costului redus de utilizare. Dacia consideră că clienții nu vor avansa spre electrificare în același ritm în toate țările și își propune să își adapteze gama la condițiile de reglementare, la stimulentele publice și la preferințele fiecărei piețe.

Obiectivul va fi transpunerea în mașinile electrice a aceleiași filosofii aplicate până acum motoarelor cu combustie. Aceasta va însemna evitarea bateriilor, a autonomiilor sau a nivelurilor de putere care scumpesc vehiculul fără a aduce o utilitate clară.

„Vor exista clienți care vor avea nevoie de anumite prestații și alții care nu. Dacia trebuie să ofere ceea ce este esențial, necesar și ceea ce se folosește cu adevărat”, a sintetizat Marotte.

Mărcile chinezești

Avansul producătorilor chinezi a reprezentat o altă temă centrală. Marotte a recunoscut că aceste companii și-au îmbunătățit rapid eficiența și au câștigat cotă de piață în Europa cu o viteză pe care mulți fabricanți tradiționali nu au anticipat-o.

„Mărcile chinezești sunt foarte eficiente, au oferte extrem de competitive și au câștigat cotă de piață cu o viteză care, sincer, a fost neașteptată pentru mulți europeni”, a declarat el.

Dacia, însă, nu va răspunde încercând să le reproducă vehiculele sau echipamentele lor tehnologice generoase. Compania consideră că publicul său caută automobile simple, accesibile și dotate cu funcții care să ofere utilitate cotidiană.

„Nu avem nicio intenție să copiem sau să semănăm cu ofertele chinezești, deoarece credem că baza noastră de clienți este diferită”, a dat asigurări el. Răspunsul mărcii se va baza pe reducerea costurilor de dezvoltare, fabricație și distribuție, precum și pe valorificarea platformelor disponibile în cadrul Grupului Renault.

„Obsesia noastră va fi în continuare să oferim cel mai bun raport calitate-preț”, a conchis Marotte.