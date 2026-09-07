Volkswagen virează spre industria de apărare pentru a salva o uzină din Germania. Un fond israelian va prelua controlul

Volkswagen. Sursa Foto: Pixabay

O fabrică Volkswagen se pregătește să producă pentru apărare, pe fondul crizei auto.

Din cauza cererii scăzute pentru automobile, grupul auto german Volkswagen a transmis, luni, reconversia fabricii sale din vestul Germaniei, respectiv Osnabruck, către sectorul apărării aflat în plină expansiune, transmite AFP.

Schimbare de proprietar la o uzină Volkswagen

Grupul Volkswagen, care deţine zece mărci, printre care VW, Porsche, Audi, Skoda, a anunțat că a "ajuns la un acord" cu landul Saxonia Inferioară, un acţionar influent al producătorului auto, dar şi cu fondul de investiţii israelian Aurelius Capital, pentru "o posibilă vânzare a filialei sale Volkswagen Osnabruck GmbH", care operează uzina din aceiaşi localitate. Conform unui comunicat de presă al VW, Aurelius ar urma să devină acţionar majoritar la această uzină.

Cei doi cumpărători vor să deruleze un proiect iniţial de cooperare cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems, care vizează "posibila fabricare de sisteme şi componente pentru sisteme de apărare aeriană destinate Germaniei şi Europei".

Conform Volkswagen, alte parteneriate şi proiecte sunt planificate ca parte a acestei conversii, ce permite păstrarea cel puţin a unei părţi din uzina de la Osnabruck, a cărei producţie de vehicule urma să se încheie în vara anului 2027. În momentul de față, această uzină produce modelul T-Roc Cabriolet pentru marca VW, pentru care nu a fost anunţat niciun succesor.

Ce este Fondul Aurelius Capital

Fondul Aurelius Capital, descris ca o companie de investiţii cu sediul central în Tel Aviv, Israel, dezvoltă tehnologii în domeniul apărării, securităţii cibernetice, inteligenţei artificiale şi infrastructurii critice.

Anunţul vine la doar câteva zile după ce acţionarii şi reprezentanţii angajaţilor de la Volkswagen au ajuns la un acord istoric cu privire la măsuri dure de scădere a costurilor în cadrul grupului Volkswagen, în principal la marca VW, cu scopul de a inversa dificultăţile cu care se confruntă industria auto europeană.

Ce prevede planul Volkswagen

Acest plan, care prevede eliminarea altor 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2030, pe lângă cele 50.000 deja hotărâte din 2024, cauzează îngrijorare în rândul angajaţilor grupului despre soarta altor uzine germane din Emden, Zwickau, Hanovra şi Neckarsulm.

Datorită acordului încheiat luni pentru uzina din Osnabruck, locurile de muncă a 1.400 de angajaţi, reprezentând aproape trei sferturi din cei 1.800 de salariaţi care lucrează în prezent la această uzină, sunt în siguranţă.

Conform unui comunicat al consiliului de întreprindere de la Volkswagen, ţinând cont de reducerile de personal deja planificate din cauza pensionărilor şi a schemelor de pensionare anticipată, se aşteaptă ca forţa de muncă a uzinei din Osnabruck să se stabilizeze la aproximativ 1.200 de posturi. Pentru aceşti angajaţi rămaşi, "există o garanţie a locului de muncă până la sfârşitul anului 2029".

Încă din luna februarie 2024, la târgul comercial de apărare Enforce Tac din Nürnberg, Volkswagen a expus mai multe concepte de vehicule militare.

Provocare pentru Volkswagen de a gestiona tranziția de la auto la apărare

"Acum, provocarea este aceea de a gestiona această tranziţie în strânsă consultare cu angajaţii şi reprezentanţii acestora", a declarat Christiane Benner, preşedinta sindicatului IG Metall.

Confruntat la rândul său cu dificultăţi, rivalul Mercedes-Benz a anunţat la începutul lunii iunie dezvoltarea, în cooperare cu startup-ul german din domeniul apărării Tytan, a unor sisteme de apărare anti-drone amplasate pe vehicule.

Mai mult, potrivit săptămânalului Der Spiegel, grupul franco-german KNDS ar fi în discuţii pentru preluarea unei fabrici Mercedes-Benz din Ludwigsfelde, la sud de Berlin, pentru a produce vehicule blindate.

Furnizorii producătorilor auto, afectaţi şi ei de criza prin care trece sectorul auto, caută şi ei noi pieţe. De exemplu, doi furnizori francezi de componente auto, Forvia şi Valeo, au transmis în această vară că intră pe piaţa dronelor militare.