Alertă aeriană în Botoșani: O dronă a intrat în spațiul aerian al țării și s-a prăbușit într-un lan de porumb din Suceava

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Locuitorii din Botoșani au fost avertizați sâmbătă, în jurul orei 16:20, printr-un mesaj RO-Alert cu privire la o posibilă incursiune a unor drone.

Autoritățile le-au recomandat să se adăpostească în beciuri sau în spații de protecie civilă, iar în lipsa acestora, să rămână în locuințe, departe de ferestre și pereții exteriori.

Potrivit unui comunicat de presă emis de MApN, drona a traversat spațiul aerian al Ucrainei și al Republicii Moldova înainte de a pătrunde în cel al României. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea.

„Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operații Aeriene ale Ucrainei și Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naționale că o dronă a traversat spațiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Botoșani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.

În același interval, prin Serviciul Unic de Urgență 112 a fost semnalată prezența unei drone deasupra localității Știubieni, județul Botoșani”, a informat MApN.

Drona s-a prăbușit într-un lan de porumb

Drona s-a prăbușit într-un lan de porumb din zona localității Botoșenița Mare din județul Suceava. Impactul cu solul a provocat un incendiu și a lăsat în urmă un crater cu un diametru de aproximativ un metru și o adâncime de 30 de centimetri.

„În urma recunoașterilor efectuate de forțe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbușit, în zona localității Botoșenița Mare, județul Suceava, într-un lan de porumb.

În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni și s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m și adâncimea de 30 cm.

Nu au fost înregistrate victime.

O echipă pirotehnică a SRI se deplasează la fața locului pentru evaluarea situației”, a transmis MApN.