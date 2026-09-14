Ciprian Ciucu explică situația încălzirii din București la iarnă: problemele ELCEN și lucrările la rețeaua de termoficare / video

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Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, a anunţat ce se întâmplă cu căldura din sistemul centralizat din Bucureşti în această iarnă.

Prezent în studioul DC News, Ciprian Ciucu a vorbit despre impactul pe care îl are lipsa unui Guvern cu puteri depline asupra Primăriei Generale. Conform acestuia, sistemul centralizat de încălzire are de suferit, pentru că lipsa unui Guvern cu puteri depline înseamnă că nu se poate crea SACET, entitatea care să unească ELCEN, producătorul agentului termic, şi Termoenergetica, distribuitorul agentului termic.

"Pe alocuri ne afectează (n.r. criza guvernamentală). În primul rând, e vorba de termie, unde Guvernul deţine, prin Ministerul Energiei, ELCEN. Şi aici e nevoie să facem acest SACET, un sistem centralizat de termie, ca să nu mai fie această problemă între Termoenergetica şi ELCEN. În toată ţara s-au unit la un moment dat cei care produceau energie cu cei care distribuiau. Avem o problemă, că ELCEN nu e tehnologizat, funcţionează cu tehnologie din anii 60-70, este foarte ineficient. Se strică de foarte multe ori. Lumea înjură Primăria, pe mine, pe Termoenergetica, dar pe de altă parte nici Termoenergetica nu este pusă la punct.

Pentru că există două entităţi, apar foarte mari probleme şi la TVA, dar şi alte probleme. Se plăteşte târziu, pentru că Primăria nu are bani, dinspre Termoenergetica către Elcen, şi se cumulează penalităţi absolut absurd şi degeaba. Adică, nişte penalităţi artificiale. Pentru asta, e nevoie de un Guvern care să dea ordonanţe ca să facem acest SACET pe care nu îl cer doar eu. L-au cerut înaintea mea mulţi alţi primari! Sunt foarte insistent ca să se întâmple. Şi ar trebui să avem un ministru al Energiei cu care să am discuţii. Domnul Bolojan este ministru interimar al Energiei, şi am avut discuţii, dânsul a dat drumul la evaluare, un pas foarte important pentru a putea prelua ELCEN la Primărie. Dar e nevoie şi de voinţă politică, pentru că e nevoie de legi pe care le poate da doar Parlamentul. Sau ordonanţe, care se pot da de către un Guvern cu puteri depline", a declarat Ciprian Ciucu.

El Nino ar putea aduce cea mai grea iarnă. Vor avea bucureştenii căldură? Doar o treime din ţevi au fost schimbate

"ANM ne-a anunţat la conferinţa organizată de DC MEDIA GROUP vineri, 11 septembrie, că ar putea să fie cea mai grea iarnă din ultima mie de ani, din cauza fenomenului El Nino. Spuneţi că fără un Guvern cu puteri depline am putea avea probleme cu încălzirea la iarnă?", a întrebat Bogdan Chirieac.

Primarul general Ciprian Ciucu a precizat că totul depinde de modul în care ELCEN va reuşi să îşi acopere lipsurile tehnologice. În ceea ce priveşte ţevile subterane din Capitală, o treime dintre acestea au fost deja schimbate.

"Nu depinde de Guvern, depinde de alţi factori. Depinde dacă ELCEN va reuşi, şi sper să reuşească, să îşi rezolve defecţiunile. De două ori a explodat la CET VEST. Eu am auzit de acasă explozia. Şi nu depinde de mine, ca Primar General, nu am niciun fel de atribuţie. I-am rugat să se mobilizeze, am trimis viceprimarul, pe Stelian Bujduveanu, să aibă discuţii cu ei în vară, probabil o să mă duc şi eu săptămâna viitoare ca să mă asigur că ei îşi fac partea lor de treabă. Noi ne facem partea noastră de treabă, avem multe şantiere deschise, iar anul acesta o să avem un record, practic: 100 km de reţea primară schimbată. Ceea ce contează foarte mult.

(n.r. Cât a schimbat Nicuşor Dan în 4 ani ca primar general) Nu mă refer la domnul Nicuşor Dan, a făcut şi dânsul cât a putut, dar am prioritizat aceste şantiere. Vestea bună e că începe să se vadă. Cu ceea ce s-a făcut pe mandatul lui Nicuşor Dan şi cu ce se face pe mandatul meu, deja am ajuns undeva la 4% scădere a pierderilor. Ceea ce e foarte important. 4% din milioane de metri cubi înseamnă mult. Asta ne dă încredere că e direcţia bună. Imaginaţi-vă că din reţeaua primară, care are 1000 km, noi am ajuns acum la o treime schimbată. Şi anul viitor vrem să menţinem viteza şi să ajungem, de ce nu, la 40%", a declarat Ciprian Ciucu.