„Asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”. Liderii principalelor partide, cu o singură excepție, au negat că i-ar fi spus așa ceva lui Nicușor Dan

Nicușor Dan și delegația AUR la consultări / Foto: Presidency.ro

Un lider politic i-a transmis într-o converbire privată lui Nicușor Dan că „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”. DC News a luat legătura cu Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, care a negat vehement ipoteza că liderul partidului ar fi putut spune așa ceva.

După ce Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan la funcția de premier al României, președintele a ținut să sublinieze că un lider de partid i-a spus că, pentru el, interesul de partid este mai presus decât interesul național.

„Vreau să o spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală și mult mai puțină preocupare pentru interesul național. Ba chiar un șef de partid mi-a spus în privat: „asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”. Nu e în regulă pentru că meseria noastră și faptul că trăim din banii oamenilor înseamnă că trebuie noi să ajungem la un compromis, astfel încât să reușim să negociem problemele sau aspirațiile, dacă sunt diferite, ale categoriilor sociale, profesionale din țara noastră“, a spus Nicușor Dan în declarația de presă pe care l-a susținut joi după-amiază.

În cursul serii, mai mulți șefi de partid au infirmat că i-au spus acest lucru președintelui. Sorin Grindeanu a sugerat că mesajul pare venit mai degrabă din zona #hashtag: „Apropo, cine este liderul care i-a spus preşedintelui că pune partidul mai presus de România? Că pare că tot un hashtag de-ăsta este, care are telecomanda în altă parte". Ulterior, și Dominic Fritz a negat într-o postare pe pagina sa de Facebook că ar fi spus acest lucru.

„Resping categoric speculațiile apărute în presă că eu aș fi cel care i-ar fi spus președintelui „asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea”.

Este o minciună sfruntată și solicit redacțiilor care o propagă s-o retragă”, a scris Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook.

Ce spun reprezentanții AUR. Dungaciu: „Este jignitoare ipoteza că președintele AUR ar fi putut spune un asemenea lucru“

Redacția DC News l-a contactat pe Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR, în legătură cu subiectul expus de președintele Nicușor Dan. Acesta a negat ferm că George Simion ar fi spus că "asta cu România este problema ta, cu partidul e problema mea”. Mai mult, Dungaciu a considerat jignitoare ipoteza că președintele AUR ar fi putut spune așa ceva.

„Evident că nu a făcut această afirmație, evident că domnul George Simion nu ar face niciodată o asemenea afirmație, pot să afirm că nu a făcut această afirmație, pot să vă garantez că nu a făcut această afirmație. Aș vrea să menționez că pentru noi este cel puțin jignitor să apară și ipoteza că partidul AUR sau președintele AUR ar fi putut să spună un asemenea lucru”, a spus, pentru DC News, Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.

Având în vedere că liderii PSD, USR și AUR au infirmat că i-ar fi spus așa ceva președintelui, dar și remarca lui Sorin Grindeanu că mesajul ar fi putut veni din zona #hashtag, singurul lider de partid mare care nu a infirmat rămâne Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal.

DC News i-a cerut un punct de vedere și lui Victor Ponta, de la grupul Uniți pentru România. Până la acest moment nu am primit un răspuns din partea acestuia. Răspunsul lui Victor Ponta va fi adăugat în acest articol de îndată ce acesta ne va răspunde.