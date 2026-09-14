Anchetă BOR la Oradea, după ce Călin Georgescu a fost dus în altarul unei biserici şi i s-a spus "preşedintele ales"

Foto: Agerpres

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei anunță că face o cercetare administrativă, după ce Călin Georgescu a fost dus în altarul bisericii de la Mănăstirea Sfintei Cruci, iar preotul i-a spus "preşedintele ales".

La o zi după ce Călin Georgescu, care își continuă turul prin țară, a fost primit cu onoruri la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea şi a fost dus chiar în altarul bisericii de către preotul Atanasie Paleu, care i s-a adresat cu sintagma "preşedintele ales", Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei anunță că a demarat o cercetare administrativă. Potrivit episcopiei, scopul este de "a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii".

Noile informații vin la doar o săptămână după ce fostul candidat la prezidențiale își făcuse program pentru vizitarea mai multor locuri din Vaslui, dar angajații unei fabrici și reprezentanții unei biserici, nu au vrut să îl primească.

"Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei își exprimă profunda mâhnire și dezamăgire față de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele firești ale ospitalității ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere și promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru și nepartinic al Bisericii", a transmis Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei într-un comunicat, scrie eBihoreanul.

Potrivit sursei citate, demersul survine după ce conducerea mănăstirii "a nesocotit o îndrumare pastorală pentru evitarea oricărei asocieri a spațiilor sacre cu legitimarea, promovarea sau partizanatul politic".

Ce s-a întâmplat, de fapt, la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, duminică, 13 septembrie, Călin Georgescu a fost primit la Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea, unde a fost tratat ca un demnitar. El a fost invitat în altar, iar preotul duhovnic Atanasie Paleu i s-a adresat fostului candidat la prezidențiale cu formula "președinte ales", la sfârșitul slujbei de Liturghie.

"Mulțumesc oaspeților noștri dragi, care au venit astăzi să fie împreună cu noi, împreună cu președintele ales, căruia îi mulțumim", a spus preotul, iar apoi Georgescu s-a apucat să dea autografe oamenilor aflați acolo.

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei: O deviere semnificativă de la rânduiala bisericească

Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a catalogat comportamentul preotului drept "o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească și de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române". Se pare că posibilitatea apariției unei asemenea situații fusese anticipată, iar episcopul Sofronie Drincec a transmis un mesaj clar în care atrăgea atenția asupra caracterului sacru al lăcașurilor de cult și incompatibilitatea acestuia cu manifestările cu caracter politic.

"Din nefericire, demersul preventiv nu a fost suficient, motiv pentru care împrejurările și implicațiile concrete vor fi cercetate cu promptitudine potrivit rânduielilor bisericești, pentru a evita constituirea unui precedent nociv și consolidarea unor asemenea comportamente și tendințe în viața Bisericii (...) Nu persoanele și nici opțiunile lor politice fac obiectul acestui comunicat, ci o conduită absolut străină de sensul spațiului eclezial și incompatibilă cu necesara independență a Bisericii față de orice partizanat politic", a mai transmis Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei sursei citate.

Precizăm că luni, 14 septembrie, președintele Nicușor Dan a vorbit despre turneul făcut de Călin Georgescu în ultimele săptămâni prin țară și despre motivele pentru care raportul privind anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024 nu a fost încă publicat.