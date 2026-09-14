Nicuşor Dan anunță că urmează desemnarea de premier: Nu putem să mai aşteptăm. Am avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor

Nicușor Dan / Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că în curând va face o desemnare de premier. Deși nu a spus o dată exactă, șeful statului a precizat că acest lucru s-ar putea întâmpla cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, 14 septembrie, în cadrul unui interviu acordat Euronews România, că va face o desemnare de premier cel mai probabil înainte de săptămâna viitoare. El a precizat că intenționează să vină cu o desemnare înainte de plecarea sa în SUA și a avertizat că România nu își mai permite prelungirea acestei crize politice.

"Aveam o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare (...) Nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se întâmplă în urma desemnării", a afirmat Nicuşor Dan, din Finlanda, acolo unde a participat la Summitul European dedicat Regiunii Arctice.

Întrebat dacă va face această desemnare înainte de a participa la Adunarea Generală ONU de săptămâna viitoare, el a sugerat că ar prefera această variantă.

Totodată, preşedintele a mărturisit că a avut "zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor" pe această temă.

Nicușor Dan, despre propunerea lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier: Nu vreau să anticipez

Despre o propunere a ministrului interimar de Finanţe, Alexandru Nazare, pentru funcţia de premier, Nicușor Dan nu a dat un răspuns clar și a spus că nu vrea să complice și mai mult peisajul politic. Totuși, Nicuşor Dan a apreciat că Nazare a fost un ministru de Finanţe bun, iar participarea sa la nunta acestuia, în weekend, a reflectat "relaţia bună" pe care au avut-o profesional.

"Evident că nu o să vă spun acum (dacă îl va desemna pe Alexandru Nazare ca premier n.r.), pentru că deja e dificil. Adică cred că am avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și ei între ei.

Știu că au avut tipul acesta de discuții și nu vreau să complic și mai mult peisajul, anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun? Alexandru Nazare a fost un ministru de finanțe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă. M-am dus tocmai pentru asta. Arăta și public relația bună pe care am avut-o profesional. Îndeplinește cumva profilul omului care ar trebui desemnat pentru următorul guvern în postura de premier. Este un un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare - relația cu mediul financiar, pentru că România e un stat care trăiește în mare parte pe datorie și atunci trebuie să fii atent cu cei care îți împrumută bani, dar de aici până la o voință politică pentru 233 de voturi... e o discuție", a comentat şeful statului.

Ce spune Nicușor Dan despre un Guvern construit în jurul PSD

Întrebat dacă în contextul în care varianta de Guvern tehnocrat nu este dorită de partide, ar fi mai degrabă plauzibilă varianta unui Executiv construit în jurul PSD, în care social-democrații să aibă cei mai mulți miniștri, dar numele de premier să nu fie neapărat din partea PSD, Nicușor Dan a spus: "Este una dintre variantele de lucru. Trebuie să vedem dacă ea strânge o majoritate. La fel cum și în celelalte variante propuse în spațiul public, trebuie să vedem dacă la o discuție cu partidele înainte de nominalizare, au șanse să strângă o majoritate. Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate".

Întrebat dacă Sorin Grindeanu și Siegfried Mureşan se mai află pe masa sa ca variante de premier, președintele a declarat: "Vor fi și ei. Va fi o intrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor".

Nicușor Dan: Nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate

Nicușor Dan a precizat că își dorește să aibă consultări oficiale cu partidele în această săptămână, înainte de a anunța desemnarea. Totodată, șeful statului a făcut referire și la neînțelegerile dintre partidele politice privind desemnarea unui nou prim-ministru și a spus că nu își dorește alegeri anticipate, dar că nu le exclude.

"Relația dintre partide a ajuns cumva să fie mai rea acum decât era înainte de vacanța parlamentară deoarece deja vedem că mai mulți lideri vorbesc chiar mai apăsat de ideea alegerilor anticipate (...) Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se duce după Anul Nou, înseamnă o concentrare și mai mare de atacuri între partide până atunci și o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică. De aceea, nu îmi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem. Haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Cred că asta își doresc românii și asta trebuie", a mai declarat Nicușor Dan.

Precizăm că președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că blocajul privind formarea noului guvern continuă și că, în opinia sa, PSD și PNL trebuie să ajungă la un acord pentru a exista o majoritate de învestire a unui nou executiv. Liderul UDMR a avertizat că, în cazul în care un nou guvern va eșua la vot, România s-ar putea îndrepta spre alegeri anticipate. Tot luni, PSD a anunțat că respinge propunerea lui Ilie Bolojan de a susține un guvern tehnocrat.