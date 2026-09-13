Miruță s-a plimbat cu noul avion al TAROM: Un avion modern, curat, silențios și puțin mai spațios

Radu Miruță

Radu Miruță a publicat pe Facebook imagini din interiorul noului avion TAROM, primul Boeing 737 MAX intrat în flota companiei.

Radu Miruță, ministrul interimar al Transporturilor, s-a plimbat cu noul avion intrat în flota TAROM și a spus că acesta este un pas înainte pentru compania aeriană. El a lăudat aeronava pentru confort și dotări și a anunțat că va fi folosită pentru curse către Amsterdam, Paris, Frankfurt și Bruxelles.

„Primul zbor deasupra Bucureștiului pentru noua aeronavă intrată ieri în serviciul TAROM.

Un avion modern, curat, silențios, cu geamuri mai mari și puțin mai spațios, care va străbate norii lumii cu steagul României pe fuselaj.

În această săptămână, pasagerii curselor către Amsterdam, Paris, Frankfurt și Bruxelles, în funcție de programul de operare, vor avea ocazia să descopere noua aeronavă chiar în cursele de linie.

Un avion nou înseamnă mai mult decât confort. Înseamnă un pas înainte pentru TAROM. În sincron cu acest pas, după ce aceia care își băteau joc au fost demiși, o nouă echipă de management corectează bugetul și scrie un plan serios și realist de restructurare a companiei.

Și poate că, pentru cei care îl vor vedea plecând de pe aeroport, va fi doar un avion nou. Pentru noi, e un semn că România poate să-și ducă din nou numele mai departe, peste granițe, cu încredere și cu fruntea sus”, a scris ministrul Radu Miruță pe pagina de Facebook.

„Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX inclus din 12 septembrie în flota TAROM

Potrivit unui comunicat de presă, TAROM, Boeing şi CDB Aviation au marcat sâmbătă preluarea primei aeronave 737 MAX de către compania aeriană naţională a României.

„Modelul 737-8 face parte dintr-o serie de patru aeronave achiziţionate în regim de leasing operaţional şi financiar, dintre care două prin CDB Aviation, şi reprezintă primul avion Boeing nou care intră în flota TAROM. Această livrare marchează un pas important în activitatea operaţională a companiei. Reînnoirea flotei reprezintă unul dintre principalele elemente prevăzute în planul de restructurare al TAROM, cu obiective axate pe optimizarea rutelor, creşterea eficienţei operaţionale şi îmbunătăţirea experienţei pasagerilor.

Prin introducerea acestui model de nouă generaţie, TAROM adaugă în flotă aeronave proiectate pentru performanţă tehnică, confort sporit şi un impact mai redus asupra mediului. Cea de-a doua aeronavă Boeing va fi livrată la finalul lunii septembrie, iar următoarele două vor ajunge în 2027.

Aeronavele 737 MAX contribuie la modernizarea companiei aeriene naţionale, cu obiectivul de a asigura o eficienţă operaţională sporită şi o amprentă ecologică redusă.

Pasagerii care vor călători cu aeronavele Boeing 737 MAX ale TAROM se vor bucura de interiorul Boeing Sky Interior, care dispune de compartimente pentru bagaje deasupra capului mai spaţioase, capabile să găzduiască mai multe bagaje şi care se închid prin rotire. Iluminatul cu LED, personalizabil şi eficient din punct de vedere energetic, poate simula tranziţia de la răsărit la apus, contribuind la crearea unei atmosfere relaxante. Pereţii laterali cu design modern şi ferestrele cu 20% mai mari decât cele ale concurenţei sporesc senzaţia de spaţiu în cabină”, se arată în comunicatul de presă.