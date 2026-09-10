Rareș Hopincă vrea un Guvern în jurul PSD, „indiferent cum arată“. O singură condiție pusă de primarul Sectorului 2 / video

Foto: Agerpres

Rareș Hopincă a precizat la DC News că actuala situație economică din România cere instalarea unui Executiv cu puteri depline care să crească încrederea cetățenilor și să guverneze în interesul acestora. Potrivit primarului Sectorului 2, un Guvern în jurul PSD, cu Sorin Grindeanu premier, ar fi cea mai bună soluție.

Într-un dialog cu analistul politic Bogdan Chirieac, la interviurile DC News, Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 din Capitală, a precizat că România are nevoie de un Executiv cu puteri depline, iar PSD ar trebui să intre într-o formulă de guvernare, „indiferent cum arată aceasta“. Totuși, Hopincă a precizat că ar prefera să fie „fără USR“.

„Dacă în ceea ce privește administrația, pot spune care sunt problemele, dar și soluțiile și rezolvările, în ceea ce privește criza politică, discuția e mult mai complexă și din păcate, și cu un grad mare de impredictibilitate.

Eu cred că PSD ar trebui să intre într-o formulă de guvernare, indiferent cum arată această formulă de guvernare. Eu aș prefera să fie fără USR, totuși“, a punctat primarul Sectorului 2 din București.

Foto: Agerpres

Rareș Hopincă: Cred că PSD ar trebui să-și asume guvernarea

Rareș Hopincă a amintit de situația economică dezastruoasă prin care trece România, în special din cauza măsurilor greșite luate de Guvernul Bolojan în ultima perioadă.

„Este imperativ necesar să avem un Guvern cu puteri depline care să conducă țara. Efectele crizei economice și politice afectează deja întreaga societate românească. De la primărie și până la cel mai mic magazin sătesc, toată lumea e afectată profund, mai ales categoriile vulnerabile, de lipsa unui guvern și de măsurile greșite care au fost luate în ultima perioadă.

Cred că PSD ar trebui să-și asume guvernarea, preferabil într-un executiv cu premier PSD. Avem un vot pentru susținerea lui Sorin Grindeanu pentru această poziție.

Sub nicio formă nu trebuie să ne dăm la o parte de asumarea acestei responsabilități. Cred că poate fi identificată o formulă de guvernare în jurul PSD pentru a da un Guvern stabil“, a spus, la DC News, Rareș Hopincă, primarul social-democrat al Sectorului 2 din Capitală.

PSD nu susține un guvern din care nu face parte

Reamintim că la reuniunea din 31 august 2026 de la Sinaia, liderii PSD au supus la vot două scenarii majore pentru formarea unei noi majorități: asumarea unui Guvern minoritar condus de Sorin Grindeanu sau desemnarea unui premier independent într-un executiv construit în jurul social-democraților.

La finalul ședinței, Sorin Grindeanu a precizat că partidul condiţionează susţinerea unui viitor Guvern de adoptarea unor măsuri concrete pentru populaţie şi economie.

„Partidul Social Democrat susţine un guvern doar dacă programul de guvernare conţine măsuri concrete pentru oameni, economie, investiţii şi fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele. Abia după aceste priorităţi, dacă aceste priorităţi sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcţii sau împărţirea responsabilităţilor guvernamentale. Prin urmare, PSD propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare“, a declarat Grindeanu la finalul unei şedinţe a conducerii PSD care a avut loc la Sinaia.

România se află în criză politică de patru luni, după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis la moțiunea de cenzură de o majoritate parlamentară formată din PSD și AUR.

Numirile ulterioare ale lui Nicușor Dan, Eugen Tomac și Adrian Veștea nu au reușit să strângă voturile necesare în Parlament, iar criza politică s-a prelungit până în prima lună de toamnă.