Predoiu, la 25 de ani de la 11 Septembrie: Terorismul nu a reuşit să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea

Cătălin Predoiu / FOTO: Agerpres

La 25 de ani de la atacurile teroriste care au schimbat ireversibil cursul istoriei recente, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a transmis un mesaj de omagiu dedicat victimelor și celor care au intervenit în acele momente de cumpănă.

Data de 11 septembrie rămâne o poveste despre oameni și suferință. În ciuda șocului resimțit la nivel global, comunitatea internațională a transformat durerea într-un angajament comun pentru libertate, susține ministrul Afacerilor Interne.

„La 11 septembrie 2001, lumea liberă a fost alături de America. După 25 de ani, această solidaritate rămâne la fel de puternică. Astăzi, îi comemorăm pe cei care şi-au pierdut viaţa, cinstim curajul celor care au intervenit şi reafirmăm forţa unităţii care s-a născut în faţa tragediei. Terorismul a încercat să inspire teamă şi să dezbine. Nu a reuşit însă să învingă valorile, umanitatea şi solidaritatea care ne unesc şi astăzi”, a scris Cătălin Predoiu pe Facebook.

Atacurile din 2001, o trezire dureroasă care a schimbat cursul lumii

Dimineața senină de septembrie 2001 a spulberat brutal sentimentul de invulnerabilitate al Occidentului. Până la prăbușirea Turnurilor Gemene din New York, Statele Unite traversau cel mai liniștit și prosper deceniu din istoria lor modernă, o eră post-Război Rece marcată de convingerea că hegemonia americană și economia de piață vor ghida neabătute secolul XXI.

După un sfert de secol, bilanțul arată o transformare: războiul global împotriva terorismului a erodat treptat supremația Washingtonului, a facilitat afirmarea accelerată a Chinei și a conturat o ordine internațională tot mai sceptică față de instituțiile multilaterale, conform unei analize realizate de agenția EFE și citată de Agerpres.

Deși valul inițial de solidaritate internațională a fost copleșitor, direcția aleasă ulterior de administrația americană a schimbat dinamica geopolitică.

„Sprijinul global pentru Statele Unite a crescut după 11 septembrie”, chiar și în lumea arabă, a declarat pentru EFE experta americană în securitate internațională Stacie E. Goddard, care este și politolog. „Dar ceea ce a urmat după atacuri - războiul evitabil din Irak, încălcările drepturilor omului care au însoțit războiul global împotriva terorismului și retragerea ulterioară din Afganistan (în 2021) - a subminat, fără îndoială, poziția Statelor Unite și promovarea unei ordini mondiale liberale”, a reamintit Goddard, profesoară la Wellesley College din Massachusetts.

Dacă intervenția din Afganistan s-a bucurat de susținerea NATO, decizia din 2003 de a invada Irakul sub pretextul existenței armelor de distrugere în masă a rupt coeziunea transatlantică. Scandalul abuzurilor din închisoarea Abu Ghraib, rețeaua centrelor secrete de detenție ale CIA și baza de la Guantanamo Bay au marcat imaginea externă a SUA.

Administrația Bush jr. a conceput o politică externă axată pe înfruntarea „recent-descoperitei vulnerabilități a Statelor Unite, în detrimentul a aproape orice altceva”, a declarat pentru EFE Mathias Risse, profesor de afaceri globale și drepturile omului la Universitatea Harvard. „Administrația Bush a încălcat valorile pe care Statele Unite au încercat să le exporte în alte țări timp de decenii”, a subliniat Risse.