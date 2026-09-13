Problemele școlilor din Sectorul 2, pe agenda primarului Rareș Hopincă: Cele mai urgente situații au fost rezolvate / video

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Problemele școlilor din Sectorul 2 se află pe agenda primarului Rareș Hopincă, care spune că cele mai urgente situații au fost rezolvate.

Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2 al Capitalei, a vorbit despre situația școlilor din Sectorul 2 și a explicat că două dintre problemele importante ale sistemului au fost rezolvate. La Școala 49, elevii învață acum în două schimburi, după ce Primăria a închiriat un nou corp de clădire pentru ciclul primar. La Școala Maria Rosetti, un nou corp de clădire a fost finalizat cu opt luni înainte de termen, iar elevii nu vor mai învăța în containerele din curtea școlii.

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„Domnule primar, un subiect foarte important: școlile, educația în Sectorul 2. Cum stați?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Tocmai am început anul școlar și l-am început în condiții foarte bune, pentru că am reușit să rezolv două probleme mari ale sectorului nostru. Aveam, până la preluarea mandatului, două școli supraaglomerate: Școala 49 din zona Vatra Luminoasă și Școala Maria Rosetti din zona Floreasca.

La Școala 49, până să vin eu primar, se învăța în trei schimburi, iar la Școala Maria Rosetti, până să vin eu primar, se învăța în containere. Ei bine, din acest an, la Școala 49 avem o soluție: am închiriat un corp de clădire la standarde europene în care copiii din ciclul primar învață, și atunci am reușit să diminuăm presiunea pe școala actuală și învață copiii în două schimburi, dar în condiții foarte, foarte bune.

Iar la Școala Maria Rosetti am finalizat, cu opt luni înainte de termen, un nou corp de clădire și am reușit astfel să renunțăm la acele containere care ocupau curtea școlii și care, până la urmă, chiar dacă reprezintă o soluție, nu este poate cea mai bună dintre soluții.

Este o soluție temporară care risca să se permanentizeze, și atunci am reușit - e o performanță și am și apreciat constructorul pentru asta - să finalizăm cu opt luni înainte de termen această construcție. Deci aș spune că anul acesta începe mult mai bine școala decât în anii precedenți, pentru că cele mai urgente probleme ale sistemului au fost rezolvate”, a spus Rareș Hopincă.

Planuri pentru reabilitarea școlilor din Sectorul 2

Primarul a adus în discuție proiectele de reabilitare ale mai multor colegii și școli din centrul Capitalei, care au fost amânate de vechile administrații. El a spus că Primăria lucrează la proiectare și caută finanțări pentru ca lucrările să înceapă în viitorul apropiat.

„Sigur că acum ne ocupăm și de problemele lăsate și tot amânate de vechile administrații, cum sunt reabilitarea colegiilor mari care sunt în zona centrală a orașului - mă refer în primul rând la Colegiul Xenopol, care are nevoie de consolidare, mă refer la Școala Centrală, mă refer la Mihai Viteazul, mă refer la Iulia Hașdeu, la Colegiul Cantemir.

Toate aceste proiecte au tot fost amânate, dar chiar dacă sunt proiecte complicate, trebuie să ne apucăm de ele. Lucrăm la proiectare și, în perioada următoare, și în funcție de finanțările pe care le vom identifica, vom începe lucrările și acolo”, a spus Rareș Hopincă.

O treime din buget, alocată pentru școli

Rareș Hopincă a vorbit despre investițiile în educație și a spus că aproximativ o treime din bugetul Sectorului 2 a fost alocată anul trecut pentru întreținerea, reabilitarea și dotarea școlilor.

„Dotarea școlilor, aveți proiecte pentru dotarea școlilor?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„Am avut prin Planul Național de Redresare și Reziliență mai multe proiecte de acest tip, care au fost finalizate cu succes, dar, în paralel, noi suntem administrația care probabil investește cel mai mult în sistemul educațional. Ca o idee, anul trecut aproximativ o treime din bugetul sectorului a fost investită în sistemul de educație: ce înseamnă întreținerea școlilor, reabilitarea școlilor, dotarea lor și funcționarea lor. Deci e un efort mare pe care îl facem și un efort foarte, foarte corect.

Și aici, din nou, vreau să fiu corect: este o direcție care la nivelul Sectorului 2 a fost menținută încă de pe vremea primarului Onțanu. Grija pentru școli și pentru infrastructura școlară a fost o prioritate neîntreruptă de la Onțanu până la mine, și am de gând să o continui, ba chiar să extind această preocupare.

În afară de zona de infrastructură, de funcționare, de dotarea unităților de învățământ, venim și cu programe - programe care de fapt fac diferența pentru părinte. De exemplu, acordăm vouchere pentru sport: peste 5.000 de copii primesc bani de la Primăria Sectorului 2 pentru a face sport la un club, indiferent dacă este club privat sau club de stat”, a spus Rareș Hopincă la DC News.