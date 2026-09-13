Tren de pasageri, lovit de o dronă rusească în regiunea Volîn, la doar doi kilometri de granița cu Polonia

Infrastructură feroviară. Sursa foto: Agerpres

O dronă rusească a lovit locomotiva unui tren de pasageri care circula de la Kiev la Varșovia, la aproximativ doi kilometri de granița cu Polonia.

Drone rusești au atacat un punct de trecere a frontierei dintre Polonia și Ucraina duminică dimineața, și au lovit un tren de pasageri la doi kilometri de graniță, în regiunea Volîn, scrie POLITICO.

Operatorul feroviar de stat al Ucrainei a confirmat că o dronă a lovit locomotiva unui tren de pasageri care se îndrepta spre Varșovia. Personalul trenului fusese avertizat în prealabil cu privire la pericol de către autoritățile ucrainene, iar nicio persoană nu a fost rănită, a mai precizat operatorul.

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au surprins un incendiu puternic la o benzinărie din apropierea punctului de trecere Iahodîn-Dorohusk, situat la granița dintre Ucraina și Polonia. Potrivit presei locale, nu au fost raportate victime în urma incendiului de la benzinărie.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a reacționat la atacurile de la frontieră printr-o postare pe platforma X, în care a afirmat că forțele președintelui rus Vladimir Putin „bat direct la ușile UE și NATO”.

„Barbarii ruși sunt la porțile voastre, dragi parteneri”, a adăugat Sîbiha, care i-a îndemnat pe aliații Ucrainei să „aplice întreaga forță a sancțiunilor împotriva regimului agresiv al lui Putin”.

Atacul nu a afectat direct infrastructura punctului de frontieră, dar activitatea acestuia a fost suspendată temporar în timpul alertei aeriene, iar personalul și călătorii s-au adăpostit. Nu au fost raportate victime, iar punctul de trecere Dorohusk a fost redeschis după suspendarea pe timpul nopții.

„În prezent, punctul de trecere a frontierei polono-ucrainene de la Dorohusk este operațional, iar traficul dintre cele două țări se desfășoară normal”, a transmis Poliția de Frontieră din Polonia.

Atacurile asupra frontierelor UE s-au intensificat pe fondul avertismentelor venite din partea unor servicii de informații cu privire la o acumulare de forțe în vederea unui atac direct al Rusiei asupra unei țări membre NATO. Europa se confruntă cu o „campanie de amenințări în escaladare” și cu un „război hibrid”, a declarat luna trecută președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Campania de „război hibrid” a Rusiei a fost, de asemenea, asociată cu descoperirea unei drone încărcate cu explozibil în apropierea aeroportului din Leipzig (Germania), cu o dronă maritimă distrusă ulterior de România în Marea Neagră și cu informații despre un presupus plan rusesc de asasinare a directorului executiv al producătorului german de armament Rheinmetall.

Atac cu drone asupra unui centru petrolier din Tatarstan, Rusia

Un atac cu drone care a avut loc în noaptea de 13 septembrie a provocat un incendiu la o unitate industrială din Nijnekamsk, un important centru de rafinare a petrolului și de petrochimie din Republica Tatarstan (Rusia), au anunțat autoritățile ruse, potrivit kyivindependent.com.

Două persoane au murit și 12 au fost rănite, potrivit autorităților regionale.

Locuitorii din zonă au relatat că au auzit drone survolând orașul, urmate de o serie de explozii, conform relatărilor din presa independentă rusă și de pe canalele de Telegram care monitorizează situația. Martorii au raportat, de asemenea, activitatea sistemelor rusești de apărare antianeriană în apropierea zonei industriale a orașului.

Autoritățile ruse nu au identificat imediat unitatea lovită și nici nu au dezvăluit amploarea pagubelor.

Autoritatea aeronautică a Rusiei a impus temporar restricții de zbor pe aeroporturile din Nijnekamsk, Kazan și Bugulma în cursul nopții, invocând motive de siguranță a zborului.

Nijnekamsk găzduiește mai multe unități importante de rafinare a petrolului și de petrochimie, inclusiv rafinăriile TANECO și TAIF-NK, precum și combinatul petrochimic Nizhnekamskneftekhim.

TANECO, parte a companiei petroliere ruse Tatneft, prelucrează anual peste 16 milioane de tone de petrol și produce benzină, motorină, kerosen pentru aviație, combustibil marin și alte produse petroliere. Autoritățile din Tatarstan au precizat că rafinăria a prelucrat 16,2 milioane de tone de petrol în 2022.

În apropiere, compania TAIF-NK operează o rafinărie cu o capacitate de prelucrare de aproximativ 7,3 milioane de tone de țiței pe an, precum și unități separate pentru prelucrarea condensatului de gaze. Produsele sale includ benzină, motorină și combustibil pentru aviație.

Zona industrială găzduiește, de asemenea, Nizhnekamskneftekhim, parte a gigantului petrochimic rus SIBUR. Compania descrie această unitate drept una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Europa și unul dintre primii 10 producători mondiali de cauciuc sintetic. Aceasta produce peste 120 de sortimente, inclusiv cauciuc sintetic și materiale plastice.

Şeful Rosatom acuză Ucraina de atacarea unor camioane cu motorină şi punerea în pericol a centralei Zaporojie

Directorul Rosatom, Aleksei Lihaciov, a acuzat Ucraina că a atacat vineri camioane care transportau motorină către centrala nucleară Zaporojie. Potrivit acestuia, atacul a ucis doi militari ruși, a rănit alți soldați și a pus în pericol siguranța centralei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

"Atacurile au lovit în proximitatea imediată a perimetrului centralei. Doi militari au fost ucişi, iar un mare număr de soldaţi ruşi au fost răniţi, unii grav. Toţi participau la sprijinirea acestei misiuni pur civile", a adăugat şeful Rosatom în comunicat.

Combustibilul are o importanţă critică pentru centrală, deoarece generatoarele diesel asigură energia necesară răcirii combustibilului nuclear din reactoare atunci când cele două linii externe de alimentare cu electricitate ale centralei sunt nefuncţionale. Ambele linii au fost scoase din uz timp de aproape trei săptămâni în august şi septembrie.

În prezent, centrala, cea mai mare din Europa, cu şase reactoare, nu produce energie electrică.