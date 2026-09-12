Donald Trump dă semnalul unificării Irlandei: „Ar fi grozavă!“

Președintele american Donald Trump. Sursa Foto: Agerpres

Președintele american Donald Trump a afirmat, în timpul întâlnirii cu premierul irlandez, că o Irlandă unificată ar fi un „lucru grozav”.

În cadrul vizitei lui Donald Trump pe pământ irlandez, sâmbătă, ambasadorul SUA în Irlanda, Ed Walsh, l-a invitat pe acesta să ia cuvântul, în timp ce pe fundal se auzea melodia „God Bless the USA”, scrie BBC.

Președintele Statelor Unite ale Americii a făcut câteva observații introductive lungi înainte de a trece la subiectul principal. El le-a mulțumit premierului irlandez (Taoiseach) Micheál Martin și soției acestuia, Mary, pentru găzduire și a menționat că au „discutat despre multe lucruri diferite”.

Ulterior, liderul de la Casa Albă a făcut referiri la conferința de presă pe care urma să o susțină, afirmând că „fiecare întrebare este o capcană” și glumind pe marginea comentariilor sale despre o Irlandă unită.

Rememorând momentul, el a spus: „O, e o întrebare bună, am un răspuns bun, cred. Vom citi despre asta mâine”.

Potrivit lui Donald Trump, problema unificării este una dintre acele chestiuni la care „nu există un răspuns bun”, „indiferent ce spui, indiferent cât de bine o spui”. Apoi și-a reiterat poziția, spunând că unificarea „ar fi grozavă”.

De ce este dificilă unificarea Irlandei cu Irlanda de Nord

Unificarea Irlandei nu este atât o problemă de graniță, care oricum este deschisă între cele două țări, cât este o problemă politică ce ține de identitate națională, religie și acorduri internaționale.

În timp ce republica Irlanda este un stat independent, membru al Uniunii Europene, Irlanda de Nord este o țară componentă a Regatului Unit. Mai mult decât atât, Breixt-ul a complicat procesul de unificare, iar o eventuală Irlanda unită ar însemna ruperea Irlandei de Nord de Regatul Unit și integrarea europeană.

În plus, nu toți locuitorii din Irlanda de Nord se consideră irlandezi. Unii se consideră britanici, alții irlandezi, în timp ce o parte se consideră și briatanică, și irlandeză.