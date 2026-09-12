Zelenski, gata să se întâlnească la G20 cu Vladimir Putin

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. Sursa foto: Agerpres

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că ar fi dispus să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin la un summit G20 în decembrie, într-un interviu difuzat sâmbătă, în timp ce se intensifică eforturile de a pune capăt războiului.

Statele Unite ale Americii încearcă să relanseze negocierile pentru a găsi o soluție la războiul din Ucraina, în timp ce oficiali americani au vizitat recent Kievul și Moscova, iar președintele Donald Trump și Putin au purtat discuții telefonice pe această temă în cursul săptămânii, scrie France 24.

Statele Unite dețin președinția din acest an a Grupului celor 20 (G20) de economii majore, care reunește 19 țări plus Uniunea Europeană și Uniunea Africană, proces care culminează cu un summit al liderilor la Miami, în decembrie.

Ministrul rus de Finanțe a participat deja la o reuniune G20, provocând nemulțumire în rândul unor aliați ai Ucrainei, iar un diplomat rus a declarat sâmbătă că Moscova va trimite oficiali și la o reuniune G20 pe teme energetice, programată săptămâna viitoare la Houston.

Zelenski se declară pregătit să se întâlnească cu Vladimir Putin

Întrebat dacă ar fi dispus să se întâlnească cu Vladimir Putin la summitul din decembrie, în cazul în care ambii lideri ar fi invitați, Volodimir Zelenski a declarat pentru postul german Deutsche Welle: „Da, desigur”.

„Trebuie să fim prezenți. Trebuie să ne întâlnim, să discutăm și să luăm decizii. Nu e vorba despre cuvinte. Ce îi voi spune eu sau ce vrea el să-mi spună. Nu contează. Nu contează. Contează doar rezultatul. Rezultatul este cel care contează. Asta e tot”, a explicat președintele ucrainean.

Weekendul trecut, negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au vizitat Moscova și Kiev, iar Putin și Trump au discutat, de asemenea, despre război la începutul săptămânii, într-o convorbire telefonică de o oră, descrisă de Kremlin drept „extrem de francă” și constructivă.

Zelenski a anunțat, de asemenea, că intenționează să se întâlnească cu Trump la sfârșitul lunii septembrie, în contextul în care Statele Unite ale Americii insistă pentru noi discuții directe între Moscova și Kiev.

Volodimir Zelenski, încântat de întâlnirea cu emisarii lui Donald Trump

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, după întâlnirea avută la Kiev cu emisarii preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, că în pofida evaluării „pozitive” a discuţiilor cu aceştia, se pare că războiul cu Rusia va continua şi iarna care vine, consemnează agenţiile AFP şi EFE.

„Îmi menţin poziţia că probleme atât de complexe nu pot fi soluţionate decât la nivel de lideri”, a spus Zelenski la o conferinţă de presă