Spațiul aerian al Republicii Moldova, închis temporar după incursiunea unei drone: Zborurile au fost reținute la sol

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Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost închis temporar după incursiunea unei drone. Autoritățile au luat această măsură pentru a proteja traficul aerian civil.

O dronă a pătruns neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova și a fost detectată în zona raionului Soroca și ulterior în apropierea raionului Edineț. Pentru siguranța zborurilor civile, spațiul aerian din nordul și centrul țării a fost închis temporar.

„Serviciul operații aeriene al Armatei Naționale a detectat, astăzi, 12 septembrie curent, la ora 15:26, un obiect care a pătruns neautorizat în spațiul aerian al țării noastre dinspre Ucraina.

De asemenea, patrula Poliției de Frontieră din cadrul SPF a observat un aparat fără pilot la aceeași oră. Drona a survolat spațiul aerian în proximitatea satului Vasilcău, raionul Soroca. Ulterior, aceasta a dispărut de pe radar lângă localitatea Băxani, raionul Soroca. La 16:03 a reapărut în proximitatea s. Cuconeștii Noi, r. Edineț.

Pentru asigurarea securității zborurilor civile, spațiul aerian a fost închis temporar în zonele Nord și Centru”, au transmis autoritățile din Republica Moldova.

Mai multe curse au fost afectate

Mai multe curse au fost afectate, iar un avion care zbura spre Chișinău a rămas temporar în zona de așteptare.

„În contextul închiderii temporare a spațiului aerian și a informațiilor comunicate de către Ministerul Apărării, Autoritatea Aeronautică Civilă informează:

- cursa Sharm el-Sheikh–Chișinău a fost menținută în zona de așteptare din apropierea municipiului Bacău, fără a ateriza, după care și-a continuat zborul spre Chișinău;

- cursele Chișinău–București, Chișinău–Istanbul și Chișinău–Alicante au fost reținute temporar la sol”, au transmis autoritățile.

Spațiul aerian a fost redeschis

Spațiul aerian a fost redeschis la ora 16:20, iar zborurile au fost reluate, dar sunt posibile întârzieri.

„La ora 16:20, spațiul aerian a fost redeschis, iar operațiunile de zbor au fost reluate. Ca urmare a restricțiilor temporare, sunt posibile întârzieri ale unor curse.

Măsurile au fost aplicate exclusiv pentru siguranța pasagerilor și a echipajelor, în conformitate cu procedurile de siguranță aeronautică.

Vă rugăm să consultați statutul zborului pe tabloul online disponibil pe www.airport.md⁠”, au transmis autoritățile pe contul de Telegram.