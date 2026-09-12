Serviciul rus GRU, în vizorul anchetatorilor germani după incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig

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Anchetatorii din Germania suspectează că un agent al serviciului rus de informații militare (GRU) ar fi fost implicat în planificarea unui "atac hibrid", în cadrul căruia o dronă încărcată cu explozibil ar fi fost utilizată pe aeroportul din Leipzig, în luna august. Informația a fost publicată sâmbătă de cotidianul Welt am Sonntag și preluată de AFP și Agerpres.

Potrivit presei germane, un cetățean rus, Oleg Le, despre care se presupune că este membru al GRU, ar fi coordonat logistica unui plan de atac care viza aeroportul din estul Germaniei. În anchetă a fost identificat și un al doilea suspect, cetățeanul belarus Andrei Ka.

Informațiile au determinat autoritățile de la Berlin să acuze Rusia de implicare și să adopte o serie de măsuri, printre care închiderea consulatului rus din Bonn și a unui centru cultural rus din Berlin.

Moscova a respins acuzațiile și a negat orice implicare în acest caz.

Potrivit anchetatorilor, Oleg Le ar fi ajuns în Germania din Turcia, iar apoi ar fi plecat în Serbia de pe aeroportul din Berlin. Potrivit ziarului, acesta s-ar afla acum din nou în Rusia.

Zborurile directe între Rusia şi Germania au fost suspendate după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022.

Autorităţile germane știau că Oleg Le avea legături cu GRU, dar nu l-au monitorizat după intrarea sa în Germania. Cei doi suspecți au fost identificați pe baza urmelor ADN descoperite pe aeroport, potrivit ziarului Welt am Sonntag.

Germania, vizată de o mulțime de acte de sabotaj

Potrivit cotidianului, explozibilii folosiți pentru drona implicată în incident ar fi putut fi aduși în Germania ascunși în camioane care au tranzitat Bulgaria și Serbia.

Drona a fost descoperită în seara de 4 august, în zona securizată pentru transportul de marfă a aeroportului din Leipzig, lângă un avion cargo ucrainean.

Aeroportul din Leipzig este folosit pentru transportul de material militar.

Un purtător de cuvânt al Oficiului federal de protecţie a Constituţiei (BfV), serviciul de informaţii interne german, a spus că nu poate comenta aceste informaţii "din cauza anchetei în curs".

Germania, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei de la invazia Rusiei, se confruntă cu o înmulţire a actelor de sabotaj, atacuri cibernetice şi alte tentative de atac, Moscova fiind în general suspectată.