Kelemen Hunor spune că blocajul politic continuă: Bolojan poate rămâne premier „mult și bine”/ Alegerile anticipate, luate în calcul

Kelemen Hunor, președintele UDMR. Sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni că blocajul privind formarea noului guvern continuă și că, în opinia sa, PSD și PNL trebuie să ajungă la un acord pentru a exista o majoritate de învestire a unui nou executiv. Liderul UDMR avertizează că, în cazul în care un nou guvern va eșua la vot, România s-ar putea îndrepta spre alegeri anticipate.

„Nu am depășit blocajul de săptămâna trecută, fiindcă, în continuare, aceste condiționări nu ne lasă spațiu de manevră”, a spus președintele UDMR, Kelemen Hunor, luni, pe holurile Parlamentului.

El a declarat că „PNL și PSD trebuie să ajungă la o înțelegere dacă vrem să depășim acest moment”: „Dacă PSD nu votează un guvern din care nu face parte, asta înseamnă că nu există o majoritate. Dacă PNL nu votează altceva decât un guvern de tehnocrați, atunci nu avem majoritate”, a mai punctat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a mai spus că nu vede „o altă soluție, astăzi” decât varianta ca PSD și PNL să formeze un guvern împreună: „Dacă pot să ajut undeva, să stăm de vorbă - oricând, și azi, și mâine sunt aici, dar altceva n-am ce să spun (...) Indiferent pe care parte încercăm să ieșim din această criză, dacă nu reușim să învestim un guvern, domnul Bolojan poate să rămână interimar mult și bine”, a mai spus președintele UDMR.

Kelemen Hunor, despre posibilitatea alegerilor anticipate

„Dacă ar mai pica un guvern, într-adevăr, ne-am îndrepta către alegeri anticipate. Trebuie luătă în calcul foarte, foarte serios și această variantă a alegerilor anticipate. Dar nu am discutat cu președintele despre posibilitatea alegerilor anticipate și că mergem sau nu. Dar trebuie luată în calcul, dacă pică un guvern, că atunci, cele două condiții au fost îndeplinite”, a declarat Kelemen Hunor.

„Am încercat să-i conving și pe colegii mei, domnul Grindeanu și domnul Bolojan, să mergem să dăm un vot de învestire unui guvern monocolor PSD. Dacă nu facem acest lucru, atunci domnul Bolojan este premier demis, fără atribuții depline și nu poate să facă nimic. Dacă președintele face o desemnare și acel premier nu reușește să adune cele 233 de voturi, are două posibilități: depune mandatul și mergem, în continuare, cu domnul Bolojan la guvern. Dacă pică un guvern, înseamnă că tot Bolojan rămâne premier interimar, ceea ce el nu dorește să fie. Și dacă vom ajunge la anticipate, până la anticipate va rămâne în guvern, fără a avea posibilitatea de a face lucruri cum așteaptă toată țara.

(...) Trebuie să fie făcută o desemnare, dar președintele are 'mână liberă', constituțional. Eu am multă răbdare, dar e vorba despre răbdarea societății, a cetățenilor, a partenerilor noștri internaționali - cei care finanțează deficitul bugetar”, a mai punctat președintele UDMR.

Întrebat dacă discuțiile pentru învestirea unui executiv au evoluat sau au involuat în comparație cu săptămâna trecută, Kelemen Hunor a spus: „Eu sunt în exact aceeași poziție. Nu suntem nici mai în față, nici mai în spate”.

Partidele politice, în blocaj după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea de cenzură

Partidele care au format coaliția de guvernare ce a susținut Guvernul Bolojan nu ajung la un acord pentru formarea unui nou guvern de la căderea Executivului din 5 mai. PSD susține că respinge propunerea lui Ilie Bolojan de a susține un guvern tehnocrat, în timp ce pe lista președintelui Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru ar fi și Victor Ponta, potrivit România TV.